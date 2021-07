Brnabić: Loša vest koja dodatno komplikuje situaciju u BiH

BEOGRAD - Premijerka Ana Brnabić ocijenila je kao lošu vijest odluku odlazećeg visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Valentina Incka da nametne zabranu negiranja genocida i ocijenila da će to još više udaljiti Sarajevo i Federaciju od RS i stavova Srpske.

"Mislim da je loša politička odluka", rekla je Brnabić u intervjuu za Tanjug, povodom odluke Incka da nametne dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida, samo dodatno komplikuje situaciju u toj zemlji.

Prema njenim riječima, tom odlukom Incko će izložiti sve ljude u RS i zvaničnike Srpske još većem pritisku i dodala da je on tu odluku donio sada, jer odlazi, a i zato što je želio da ostavi to kao svoj spomenik, legat bez obzira na to šta će odluka donijeti BiH.

Mislim da je nepromišljena i neodgovorna odluka, posebno zato što ona predviđa i kaznu zatvora posebno za predstavnike institucija", naglasila je ona.

Rekla je da je to nešto što će napraviti veliki problem.

"Nadam se da nisam u pravu, ali mislim da je neodgovorno da donosite tako važne zakone da niste razgovarali s konstitutivnim narodima", ukazala je ona.

Brnabić je istakla da se na drugoj strani Srbiji se spočitava ako izvrši izmjenu jednog člana zakona bez javne rasprave, a ovdje je izvršeno nešto bez ikakve javne rasprave.

Ta odluka je, smatra, poniženje za sve koji žive u BiH.

"To građani BiH nisu zaslužili, nije i ne sme biti demokratska norma", poručila je Brnabić.