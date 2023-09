Brnabić: Međunarodna zajednica dala vetar u leđa Kurtiju za katastrofu

Predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić ocijenila je da je premijeru privremenih prištinskih institucija Aljbinu Krutiju, koji je, kako je naglasila, jedini krivac za katastrofu koja se desila na sjeveru Kosova i Metohiji, vjetar u leđa dao i izostanak reakcija iz EU i SAD na prijetnje Srbima koje je iznio u Briselu nakon odbijanja plana za deeskalaciju.

Situacija u koju nas je Kurti sve doveo, ali i ćutanje međunarodne zajednice je katastrofalno, rekla je Brnabić sinoć gostujući na TV Pink.

Brnabić je dodala da je svako ko je pažljivo slušao govor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u UN, a pored toga što je on i na svim sastancima to pričao, mogao da čuje da upozorava da je poptuno moguće i da je izvijesno da do ovakvog sukoba može da dođe na Kosovu i Metohiji, prenosi Tanjug.

Predsjednik je, podsjetila je ona, u govoru pomenuo i da je Aljbin Kurti nakon što je odbio predlog za deeskalaciju u Briselu izašao pred jednu od najvažnijih institucija i rekao da Srbi moraju da pate i plate.

"Na to se niko nije osvrnuo, niko ni iz EU ni iz SAD. Niko ništa nije rekao kada Kurti iz Brisela pretio Srbima da će patiti i platiti", navela je predsjednica Vlade Srbije.

"Za mene je to vetar u leđa", rekla je ona.

Strašno je i to, kako je dodala, da Kurtiju date "kart blanš" da pobije sve, pod izgovorom da je riječ o teroristima.

"Ti si rekao da su teroristi, uđi tamo sve ih pobij, Kfor ćuti, da ne idem dalje ako ćemo tako za Kurtija su svi Srbi teroristi, da li to znači da ih može sve pobiti", zapitala je predsjednica vlade.

Dodala da je Vučić u svom govoru upozorio na puzajuće etničko čišćenje i podsetio na sav teror koji Srbi svakadnevno trpe na KiM od najmlađih do najstarijih - i nikom ništa.

Svakako je jedini krivac za sve je Aljbin Kurti i to je njegov životni san.

"Sve će uraditi da isprovocira sukobe, ali mu to neko dozvoljava", rekla je ona.

Na pitanje šta očekuje, kaže da ne zna da li je dobro za državu da to priča sada jer, kao što je predsjednik rekao, nastaviće da razgovaraju da bi našli najbolje rješenje.

To što se dešava u srcu Evrope da dozovlite da imate posljednji evropski geto je strašno.

Brnabić je ocijenila da je skandal i hibridni rat koji se vodi protiv Srbije, i iz Srbije i naglasila da te ljude treba da je sramota.