Brnabić: Na mitingu poslata poruka zajedništva

BEOGRAD - Miting podrške predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kome je juče u Beogradu prisustvovalo 150.000 ljudi, bez sumnje je najveći miting u Srbiji u posljednjih ne znam koliko decenija, izjavila je danas premijerka Srbije Ana Brnabić, istakavši da je najznačajnije to što je sa njega poslata poruka zajedništva.

"Poslata je poruka zajedništva, ne samo u Srbiji, da je došlo vreme da stavimo tačku na sve podele, pre svega tačku na one koji nas dele, već na zajedništvo Srba i u regionu. Kao što je predsednik Republike rekao u svom govoru da nismo ni protiv koga, da ne predstavljamo opasnost za region, ali da bi ostali trebalo da iskažu poštovanje i da kažu da bez ikakvog straha svi Srbi u zemljama smeju da kažu da su Srbi", rekla je Brnabićeva na televiziji Pink.

Ona je istakla da joj je izuzetno drago što su se na jučerašnjem skupu pojavili ljudi iz Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije i čitavog regiona, a dodaje da je stigla i podrška Srba iz Mostara.

"Čini mi se da je bio jedan važan i veliki dan za Srbiju, sve naše građane i Srbe u regionu, kao i za sve one koji su bili dovoljno otvoreni i neostrašćeni da čuju šta smo tamo pričali", rekla je Brnabićeva.

Prema njenim rečima, na mitingu je poslata poruka koju Vučić pokazuje delima još od 2014. godine.

"To je da pazimo na našu prošlost i tradiciju, da konačno imamo snage i hrabrosti da kažemo kada je izvršena agresija na Srbiju, a da to kažemo na način tako da jačamo partnerstvo sa zapadnim silama koje su izvršile agresiju. Upravo zbog te iskrenosti, kako građani Srbije to cene, cene i svetski lideri. Srbija u tom smislu jeste pouzdan partner", rekla je srpska premijerka.

Tek kada je Vučić postao predsjednik Vlade, Srbija je krenula da na jedan ozbiljan način obiliežava zločine u hrvatskoj akciji "Oluja" 1995. i zločine u ustaškom logoru Jasenovac u Drugom svjetskom ratu zajedno sa Srbima u Republici Srpskoj i Hrvatskoj.

"Prvi put imamo značajne datume za Republiku Srbije, i one pozitivne i one tužne datume koje obeležavamo država", rekla je Ana Brnabić.

Ona je rekla i da kada se država pravi, pravi se od svih elemenata i važno je da se razmišlja i o ekonomiji, državnoj upravi, efikasnosti državnog aparata, da se radi na reformama u oblasti vladavine prava, obrazovanja, digitalizacije, itd.

"Važno je i kakav signal vi kao država i državni vrh šaljete svim vašim građanima, pa na kraju krajeva i svima u regionu. Od 2014. godine Aleksandar Vučić vuče sve te stvari na jedno mesto, da imamo ozbiljnu državu, koju svi naši partneri uvek i u svakom trenutku pre svega poštuju. Ja imam ogromno poštovanje za taj rad. Mislim da to iziskuje ogromno vreme, ogromnu energiju i da svaki dan date sve od sebe i da pazite na svaki segment našeg društva, od građana do institucija, ekonomije, društva, politike, vladavine prava, svega", rekla je premijerka.