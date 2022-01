Brnabić: Najozbiljnija pretnja o atentatu na Vučića do sada

​BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da je atentat na predsjednika Aleksandra Vučića planiran za prve dvije nedjelje februara, i da je ovo najozbiljnija prijetnja koju su do sada vidjeli.

Ona je za TV Prva rekla i da atentat pripremala organizovana krminalna grupa ljudi iz okolnih zemalja, ali i iz EU, a da sumnja da je Radoje Zvicer na čelu te grupe i da ima neko i iznad njega.

Branbić je potvrdila riječi ministra policije Aleksandra Vulina o tome da je srpska policija dobila informacija pod oznakom "hitno" o postojanju organizovane krimninalne grupe koja ima za cilj atentat na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Vulin je naveo da je Radoje Zvicer organizator i jedan od vođa kavačkog klana odgvoran za šverc i ilegalnu prodaju narkotika ali i organizaciju i naručivanje više ubistava.

"Ovu informaciju smo dobili u petak, 14. januara, od Evropola, preko jedne države članice EU. Sasvim jasno je da se priprema atentat na predsednika Vučića, čak je i planiran datum u februaru za kada je planiran atentat. Od tada, naše bezbednosne službe rade na tome da nađu ljude koji su osmislili sve to", istakla je premijerka.

Ona je navela da biti ljudi koji će se rugati ovome.

"Samo da kažem, mi smo to dopili napismeno od Evropola. Svako ko ima hrabrosti da se smeje... ovo nije prva pretnja. Uspevali smo ove stvari da sprečimo, a ovo je najozbiljnija koju smo do sada videli", rekla je Brnabić za televiziju Prva i napomenula da ne može da iznosi više detalja.

Ona je istakla i da je pojačana bezbjednost za predsjednika Srbije.

"Hvala svim partnerima koji nam danonoćno pomažu i na vezi su sa našim bezbednosnim službama. To su državljani različitih zemalja. Kriminal ne poznaje granice, to su države iz regiona, iz drugih zemalja... Pisalo je ime Radoje Zvicer. Da li je on na čelu te kriminalne organizacije, ja to ne znam, to sumnjam, mislim da postoji neko ko je iznad Zvicera, a ko je to, to će utvrditi istraga. Za mene je to sekundarno, primarno je da to sprečimo i da zaštitimo život predsednika", kazala je premijerka.

U narednom periodu se neće promijeniti ništa u ponašanju predsednika, uprkos pretnji.

"Nažalost, ne verujem da će se išta promeniti. On ima planove, ciljeve, on ne želi da bude 'poslušan' u tom smislu. On je zacrtao da to mora da uradi, da negde mora da bude, bez obzira na to šta govore bezbednosne službe. On će otvoriti autoput, bez obzira na to što je opasnost po njegov život. Ne govorim melodramatično, to je istina. Ja kao predsednica vlade, imam najveći strah i zebnju oko toga, ali i kao njegov prijatelj i neko ko ga izuzetno voli, poštuje, ceni. Znam da ako se nešto desi Aleksandru Vučiću, Srbija ne može da nastavi ovako. Mnogi bi tako nešto iskoristili za razne dodatne stvari, ali o tome neću da pričam, jer mi to moramo da sprečimo", naglasila je ona i dodala da ne može da otkrije iz koje zemlje EU je stiglo upozorenje.

Ona je, takođe, dodala da je Vučcić na sebe navukao bijes Zvicera i njegovog šefa time što je objavio rat mafiji.

"Tada su Zvicer i njegov šef, i kriminalna grupa, sa nevericom dočekali to. Ne verujem da su mislili da će to da se desi. To je Vučić izgurao, sa našim bezbednosnim službama i mi smo rasturili tu kriminalnu grupu u Srbiji, pomrsili smo im planove i u drugim zemljama regiona i čitav njihov 'biznis'. Vučić je svojevremeno rekao da oni ne mogu jači od države, ali je bio svestan da je stavio danas u torbu. Danas smo došli do toga da nas strane obaveštajne službe upozoravaju da dolaze ljudi koji imaju cilj da ubiju Aleksandra Vučića", poručila je Brnabić.