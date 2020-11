Brnabić: Nažalost, danas će biti više od 2.000 novozaraženih

BEOGRAD - U Srbiji je trenutno na bolničkom liječenju više od 2.000 pacijenata, kaže premijerka Ana Brnabić i navodi da se nažalost danas očekuje isto toliko novozaraženih.

Brnabić je kazala da je na bolničkom liječenju u jednom trenutku najviše bilo oko 5.500 ljudi.

"Bez sumnje, epidemiološka situacija će se pogoršavati. To smo videli u celoj Evropi. Nama je svaki dan važan do trenutka dok ne završimo dve nove kovid bolnice, u Beogradu i Kruševcu, i tada će biti lakše i našem zdravstvenom sistemu, a biće lakše i građanima koje moramo da lečimo od drugih bolesti. To će biti početkom decembra", rekla je Brnabić na TV Prva.

Ona je zamolila građane da nose maske i da prate sve preporuke, jer se, kaže, to sada ne čini u dovoljnoj mjeri.

"Izuzetno je važno da nastavimo da balansiramo između ekonomije i zdravstva, jer od ekonomije dobijamo prihode iz kojih plaćamo sve troškove za zdravstvo, i opremu, i nove kovid bolnice, i testove. Takođe, želimo da povećamo i plate zdravstvenim radnicima. To je sve od ekonomije. Kada bismo sve zatvorili ne bismo mogli da ulažemo u zdravstvo", objasnila je premijerka.

Na pitanje kako je moguće da je proglašen policijski čas u trenutku kada je bilo 300 zaraženih, a sada, kada ih je preko 2.000, nema policijskog časa, Brnabić je podsjetila da je tada bio prvi udar, kada niko nije znao mnogo o virusu i dodala da konstantan karantin nije održiv.

"Nikom nije u interesu da imamo drastičnije mere", rekla je Brnabić i dodala da više puta dnevno razgovara sa predsednkom kako da se situacija balansira, da li treba uvoditi nove mjere.