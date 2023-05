Brnabić: Ne možete reći da je sistem zakazao

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da smatra da "sistem nije zakazao" kada je riječ o pucnjavi do koje je došlo juče u OŠ ''Vladislav Ribnikar'' u Beogradu.

"Mislim da treba prestati sa tim floskulama, sistem zakazao, krivo je društvo, i slično. Svi dajemo komentar onako kako nam odgovara u datom trenutku. Često postoje primedbe na našu državu, suviše centralizovano, pa onda da nije dovoljno. Pa kada Ministarstvo prosvete da preporuku o korišćenju mobilnih telefona, kažu to je onda preporuka, a ne obaveza. Hoćemo odgovornost pa nećemo", rekla je ona i ocijenila da "svi moramo da stanemo na loptu".

Premijerka je izjavila da je od raznih ljudi, uključujući opozicione poslanike i eksperte, čula da treba da se u škole uvede školski policajac, obezbjeđenje, i video nadzor, i dodala da je to sve već postojalo u školi u kojoj je došlo do pucnjave.

"To je bogata, dobra škola u centru Beograda, glavnog grada. Da li bi to nekoga zaustavilo? Pa, nažalost, ne. Kažu, niko nije pričao sa njim. Pa čak ni to nije tako. Da kažete, siromašna porodica, pa nadniče po ceo dan i ne mogu da pričaju, ali ne, otac je lekar, majka profesorka, mogli su njime da se bave", rekla je Brnabić, prenosi Tanjug.

Ona je istakla da se "nema pravilnosti" i da se ne može reći: "Evo, ovaj je zakazao".

Istakla je da do sada nije bilo registrovanog vršnjačkog nasilja protiv lica koje je počinilo zločin.

"Ne možete da kažete da sistem nije reagovao. Ne možete da se uhvatite ni za šta", rekla je ona i dodala da vlada nastavlja da radi na ovom slučaju, kao ida se istraga nastavlja, uključujući forenziku telefona i saslušanja oca dječaka koji je pucao.