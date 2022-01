Brnabić: Neverovatno da tako jaku mafiju u Crnoj Gori nije odobrio neko iz vrha

ČAČAK - Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je nevjerovatno da u Crnoj Gori, kao jednoj maloj zemlji, postoji tako jaka mafija i organizovani kriminal, a da nije bio odobren od nekog iz vrha te države.

Ona je tako odgovorila na pitanje novinara da li vjeruje u to što je iznio ministar policije Aleksandar Vulin da ima informacije da šef kavačkog klana ima svog političkog šefa koji je povezan za zemljom bliskom Srbiji - što ukazuje na Mila Ðukanovića i da li su to informacije Evropola ili srpskih obavještajnih službi i da li u to ona vjeruje.

Branbićeva je rekla da nema neposredna saznanja o tome niti bilo kakve dokaze, ali da ima sumnje.

"Mislim da svako razuman ima sumnje, jer neverovatno je a u jedoj tako maloj državi imate tako jaku mafiju i organizovani kriminal, a da to nije bilo odbreno od strane nekog u vrhu države", odgovorila je kratko premijerka Srbije.