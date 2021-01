Brnabić: Nezgodno posjetiti zemlju iz koje je protjeran srpski ambasador

BEOGRAD - Premijer Srbije Ana Brnabić zahvalila je crnogorskom premijeru Zdravku Krivokapiću za poziv da posjeti Crnu Goru, ali smatra da je nezgodno posjetiti zemlju iz koje je ambasador Srbije udaljen ili proglašen "personom non grata".

"Nadam se da će prvo to moći da se reši kao pitanje", rekla je Brnabićeva novinarima.

Ona je podsjetila da je Vlada Srbije povukla odluku da uzvrati recipročnim mjerama Crnoj Gori, te da je crnogorskog ambasadora zadržala u Srbiji, odnosno nije ga protjerala.

"To je bio gest pružanja ruke. Mi i dalje čekamo da se na taj gest odgovori adekvatnom ili recipročnom merom. Ali, bez obzira na to, imam u vidu njihov poziv. Hvala im za to", rekla je Brnabićeva i dodala da je u ovom trenutku sva njena pažnja usmjerena na vakcinaciju građana protiv virusa korona.

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić rekao je da je poziv premijeru Srbije Ani Brnabić i dalje otvoren i da nije pitanje da li ima ko da je dočeka, već da li će naći vremena da dođe.

Odlazeća crnogorska DPS vlast Mila Đukanovića krajem novembra prošle godine proglasila je ambasadora Srbije Vladimira Božovića za nepoželjnu ličnost, uz obrazloženje da se "kontinuirano miješao u unutrašnje stvari te zemlje", ali nova crnogorska vlast nije povukla tu odluku.