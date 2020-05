Brnabić: Nije bilo potrebe da zovem Markovića, poruka savršeno jasna

BEOGRAD - Premijer Srbije Ana Brnabić rekla je da ne želi da komentariše razloge Hrvatske da ne otvori granicu za državljane Srbije, kao i da nije bilo potrebe da zove crnogorskog premijera Duška Markovića jer joj je savršeno jasna poruka da su građani Srbije nepoželjni u toj zemlji.

Brnabićeva je, povodom Markovićeve izjave da je mogla da ga nazove telefonom da joj objasni odluku Crne Gore da ne otvori granicu za Srbiju, rekla da je njoj ta odluka savršeno jasna i nema šta da joj neko obrazlaže.

"Izuzetno mi je drago da su naišli na pohvale mnogobrojnih zemalja (kao što kaže Marković). Ja te pohvale nisam videla", istakla je Brnabićeva za B92.

Ona vjeruje da će se pod pritiskom hotelijera i ugostitelja u Crnoj Gori ta situacija u jednom trenutku promijeniti jer su državljani Srbije, kako je rekla, veoma dobri turisti u Crnoj Gori.

"Verujem da će nas onda pozivati da idu. Ali, ja pozivam naše građane da ne idu gde su nepoželjni. Srbija će, međutim, uvek biti otvorena za saradnju", istakla je Brnabićeva.

Brnabićeva je rekla da ne vidi bilo kakve nesporazume i da je njoj savršeno jasna poruka iz Podgorice da su građani Srbije nepoželjni u Crnoj Gori.

"Mislim da je ta odluka pogrešna i da se tu radilo o klasičnom slučaju politike i politikantstva kada se političarima zamagle gledište šta je ekonomski interes i šta je dobro za vaše građane i privredu. To je njihova odluka, mislim da je vođena političkim motivima", rekla je Brnabićeva.

Na pitanje da li je cilj ovakvih crnogorskih mjera da se broj Srba na idućem popisu u Crnoj Gori smanji na 20 odsto, Brnabićeva je rekla da se Srbija ne bavi unutrašnjim pitanjima Crne Gore, koju poštuje kao državu i partnera.

Povodom odluke Hrvatske da otvori granice za deset zemalja, ali ne za Srbiju, Brnabićeva je rekla da se ne obazire pretjerano na to ko u ovom trenutku ne dozvoljava građanima Srbije da uđe u njegovu zemlju i koji su razlozi Hrvatske i Crne Gore.

"Možda lakše shvatiti Hrvatsku što je otvorila granice za 10 zemalja EU. Mislim da ne računaju nešto preterano na turiste iz Srbije, da im Srbija nije važno tržište", ocijenila je Brnabićeva.

Ona je podsjetila da je Srbija za regionalnu stabilnost i povezivanje i ponovila da je obaveza Srbije da brine o Srbima ma gdje bili i da to nije miješanje u stvari Crne Gore, ali da takođe ne razumije put Crne Gore da se bavi formiranjem crkve, umjesto, naprimjer, digitalizacijom ili ostankom mladih.

"Ako želite da budete u EU, a idete na to da konfiskujete nečiju imovinu... To je njihovo pravo da rade. Naša obaveza je da pokušamo da na demokratski način, poštujući evropske vrednosti, utičemo da prava Srba u Crnoj Gori budu na najvišem nivou i zaštićena. Isto kao što se bore Mađarska i Rumunija za svoju nacionalnu manjinu u Srbiji. Srbija ima samo jedan interes, a to je regionalna stabilnost", naglasila je Brnabićeva.

Brnabićeva je istakla da Srbija ne uvodi reciprocitet prema građanima Crne Gore jer se time neće dobiti ništa i ne želi da učestvuje u tim igrama i želi politiku budućnosti.

"Da smo zatvorili naše granice, onda bi zatvorili ulazak za 20 odsto Srba iz Crne Gore. Građani Crne Gore su dobrodošli u Srbiju i studenti, da budu u Srbiji što više. Srbija je otvorena zemlja. Ta politika se neće menjati“, istakla je Brnabićeva.

Ona je rekla da je i nedostatak reakcije EU na to što se dešava u Crnoj Gori sa Srbima i Srpskom pravoslavnom crkvom neka vrsta reakcije, ali da bi voljela da EU reaguje i jasnije, glasnije i brže.

Brnabićeva je dodala da EU ostaje strateški pravac Srbije - više od 60 odsto stranih investicija je iz EU.

"Srbija je u svakom smislu usmjerena na EU", naglasila je Brnabićeva.