Brnabić: Nismo zakasnili ni sa jednom merom

BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić ocijenila je danas da se nije zakasnilo sa uvođenjem nijedne mjere protiv širenja virusa korona i navela da smatra da se do sada uspjelo u pronalaženju balansa između zdravstvene zaštite i svakodnevnog života ljudi i održanja privrede.

"Mislim da nismo zakasnili ni s jednom merom. Situacija je kompleksna, pa je kompleksna", kazala je Brnabićeva na sjednici Skupštine Srbije i dodala da bi situacija bila ista i da su ranije uvedene mjere, što se može vidjeti iz primjera drugih zemalja koje su imale ranije i mnogo restriktivnije mjere, pa ipak, nažalost, imaju katastrofalne brojeve.

Ona je u dijelu sjednice na kojem članovi vlade odgovaraju na poslanička pitanja, kazala da je virus takav u ovo doba godine i podsjetila da su svi u Kriznom štabu od početka govorili da će jesen i zima biti izuzetne teške.

"Kao premijerka i neko ko vodi Krizni štab uvek sam se trudila i trudim se da nađem najbolju moguću meru između epidemioloških mera, života i ekonomije. Drugačije bi bilo da virus nije bio prisutan čitave godine, mi smo se u martu borili izuzetno restriktivnim merama, ali onda vidite da ni ljudi ne mogu to da izdrže, a tek privreda ne može da izdrži", kazala je Brnabićeva.

Premijerka je navela da su se trudili da neke privredne subjekte ostave otvorene da rade, one za koje smatraju da ne postoji naročiti epidemiološki rizik, i to upravo iz razloga što neki ljudi od toga žive i hrane svoje porodice.

U tom smislu, rekla je da je jedna od preporuka stručnog dijela Kriznog štaba bila da se u 17.00 zatvore i svi saloni ljepote.

"Šta bi radili ti ljudi koji drže te salone, od čega bi živeli, da li je to mesto koje je naročito rizično, da li ima razlike da li idete tamo u 15.00 ili u 19.00. Nije to isto kao kafići i restorani, borila sam se koliko god sam mogla i ako sam pogrešila, neću se libiti da priznam i preuzmem ličnu odgovornost za to", navela je premijerka.

Ističe da se trudila da se razmišlja i o životima ljudi i njihovih porodica, kako da održe svoje poslove, pogotovu male firme, kako da prehrane svoju djecu i to zato što je nemoguće da im se iz budžeta pomogne dok se paralelno bori sa virusom korona za šta se odvaja veliki novac.