Brnabić: Otkazaćemo sve koncerte, nove mere za vikend

INÐIJA - Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da će, u sklopu mjera protiv širenja korona virusa, insistirati da se svi koncerti otkažu, a da će gotovo sigurno biti novih mjera za vikend.

Brnabić, povodom eventualnih novih mjera za suzbijanje epidemije kovida-19, rekla je da joj je najprije nevjerovatno i da je začuđena time da se u ovom teškom trenutku organizuju koncerti u Beogradu.

"Mi ćemo razgovarati sa predstavnicima Grada Beograda da vidimo kako se to desilo i insistiraćemo da se svi koncerti otkažu. To je suprotno svim pravilima i merama i tražićemo da se organizatori kazne. To nije pozorišna predstava ili neki kulturni događaj", navela je Brnabić.

Kada je riječ o pogoršanju epidemiološke situacije, premijerka Srbije je kazala da vakcinacija pomaže da ne bude još gora, ali da će gotovo sigurno biti novih mjera za vikend.