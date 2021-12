Brnabić: Plaše da će Otvoreni Balkan pokazati njihove slabosti

BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić, komentarušići današnje proteste protiv inicijative "Otvoreni Balkan" u Tirani, ocijenila je da je očigledno da neki političari u regionu i dalje ne mogu da vide drugačiju budućnost i da je njihova jedina politika, politika sukoba, a ne politika saradnje.

Brnabić je na TV Happy prenijela da se čula sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem koji se nalazi u Albaniji upravo zbog sastanka u okviru Inicijative i da predsjednik nije bio uznemiren.

"Čula sam se sa predsednikom oko 19.15 časova i sve je u redu. On apsolutno nije bio uznemiren, pričali smo o drugim stvarima, kaže da je sve super, nije se uznemirio", kazala je Brnabićeva i dodala da ti protesti imaju podršku i od nekih iz Beograda.

Kako je ispričala, postoje ljudi koje vuku snage prošlosti, a ima i onih koji vuku u budućnost.

"To su dva sveta koja i danas vidimo u Tirani kao što možemo da ih vidimo svuda u regionu. Neki ljudi ne mogu da zamisle drugačiju budućnost od prošlosti kakva je bila u regionu", naglasila je.

Navela je da je Vučić vizionar koji je uvidio da za mlade ljude mora da se uradi nešto drugačije i ističe da je to upravo da se sagledaju stvari koje nas spajaju, a ne one koje nas razdvajaju.

Naglasila je da nas spaja da imamo slobodu kretanja ljudi, kapitala, novca, usluga, na kraju krajeva i podataka te da nam je svima u regionu to potrebno da bi napravili uslove za drugačiju budućnost.

Sigurna je da ćemo u tome i uspjeti i da je velika većina ljudi za to.

Na pitanje kome nije u interesu inicijativa Otvoreni Balkan, Brnabićeva kaže da su neki političari u regionu zaglavljeni u prošlosti i da ih plaši da će takva inicijativa da pokaže njihove slabosti jer je, kako dodaje, jedina njihova politika politika sukoba, a ne saradnje.

Teže je raditi kada imate politiku saradnje, kaže premijerka i navodi da politika saradnje podrazumeva rezultate koji se moraju pokazati građanima.

"Mnogo političara u regionu su i dalje političari prošlosti i sukoba jer je to najlakše. To je populizam koji i dalje prolazi, a Srbija je tu promenila stvari i građani iz regiona kada su videli da Srbija može da pobeđuje i u ekonomiji, tehnologiji...oni pitaju zašto mi ne možemo. Problem je u njihovim političkim liderima i onda će ti lideri da prave konflikte, a ne saradnju", navela je.

Brnabić smatra da će građani regiona pobijediti i da će doći do smjene tih, kako kaže, retrogradnih sila i da će biti sve više državnika sa vizijom kakvu ima Vučić.

Na konstataciju voditelja da bi mnogi prihvatili inicijativu Otvoreni Balkan ako bi moglo bez Vučića, Brnabić kaže da je problem u tome što kada Aleksandar Vučić kaže "ajmo u tu inicijativu", onda dolazi do nezadovoljstva jer to znači da mi biramo prioritete i dinamiku.

Smatra da u odbijanju Crne Gore da se priključi toj inicijativi postoji nerazumijevanje šta to znači i na koji način utiče na evrointegracije.

"Ovo nije suproitno EU, niti je utešna nagrada, ovo je komplementarno sa EU. Ako pokažemo da možemo sami da sarađujemo u regionu, to ne samo da će uticati na naš brži ekonomski rast i razvoj, već ćemo zaista moći da živimo ono što bi sutra trebalo da živimo unutar EU, a to je da imamo slobodno kretanje, slobodno protok roba, usluga, da nemamo granice i da smo za to spremni", kaže Brnabićeva.

Dodaje da što se prije osposobi u punom kapacitetu Otvoreni Balkan, svi će biti bliže EU, a imaće i veći priliv investicija, više će mladih ostajati u regionu koji će biti stabilniji.

Na pitanje da li postoji strah od "velike Srbije", ona ističe da Srbija želi da širi ekonomski uticaj ali da ne sanja o "velikoj Srbiji" u teritorijalnom smislu.

"O ekonomski jakoj i snažnoj Srbiji, lideru u regionu i ovom delu Evrope apsolutno da sanjamo i to je mislim legitimno", ističe Brnabić, dodajući da je to zasnovano na zdravoj konkurenciji koja "vuče sve ostale da budu bolji".

Ispred Vlade Albanije u Tirani danas je održan protest protiv inicijative Otvoreni Balkan, u organizaciji opozicione Demokratske stranke bivšeg premijera Saljija Beriše.

Protest je organizovan uoči dolaska predsednika Srbije Vučića na sastanak inicijative za regionalnu saradnju "Otvoreni Balkan", koji se održava danas i sutra u Tirani.

Učesnici protesta zapalili su zastavu Srbije istaknutu u znak dobrodošlice na ulici koja vodi do Vlade.