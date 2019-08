Brnabić: Prioritet rješavanje pitanja mosta Ljubovija-Bratunac

BEOGRAD - Najurgentniji sporovi koje bi Srbija trebalo da riješi sa svojim susjedima je pitanje granica sa Hrvatskom i BiH, ali prioritetno most Ljubovija-Bratunac, rekla je premijer Srbije Ana Brnabić.

Brnabićeva je izrazila nadu da će u BiH uskoro biti formiran Savjet ministara i da će se raditi na rješavanju tog pitanja.

"Ako me pitate šta je prioritetno, odnosno pitanje nad pitanjima, to je onda taj most, jer mi je neverovatno da građani koji žive tamo ustanu ujutru, vide most, ali ne mogu da pređu nego moraju da idu na druge granične prelaze", rekla je Brnabićeva za Tanjug.

Ona je napomenula da postoji jasan dogovor da će Srbija finansirati most, Republika Srpska pristupne prelaze, a BiH granične prelaze i da će dati dozvolu za njihovo otvaranje, što se nije dogodilo.

Kada je riječ o granicama, Brnabićeva je podsjetila da su formirane komisije koje se bave tim pitanjem, ali ocjenjuje da u ovom trenutku nije pravo vrijeme da se sa tim nastavi jer vlast u BiH nije formirana, a u Hrvatskoj "to nije oportuno zbog njihove pripreme za kampanju".

"Nadam se da ćemo moći bez preteranih emocija i strasti da sednemo i dogovorimo i to pitanje", istakla je Brbnabićeva.

Ona je naglasila da je svakako bolje da se to pitanje riješi bilateralno, nego da se ide na međunarodnu arbitražu, kao što su uradile Slovenija i Hrvatska, istakavši da bi to moglo da odloži ulazak u EU, koja to pitanje, sve dok je na arbitraži, neće tretirati kao zatvoreno.

"Nama je u interesu i naša politika je regionalna saradnja i bolje povezivanje regiona", navela je Brnabićeva.

Govoreći o Kosovu i Metohiji, Brnabićeva je rekla da u ovom trenutku ne vidi na pomolu bilo kakvo rješenje kosovskog problema, te dodala da nema optimizma ni kad je riječ o nastavku dijaloga Beograda i Prištine, koji je prekinut nakon što je Priština uvela takse na robu iz centralne Srbije i BiH.

"Srbija neće dozvoliti da Priština sve dobije, a Beograd sve izgubi. U ovom trenutku treba da vidimo koliko najviše možemo da dobijemo, a najmanje da izgubimo i da budemo racionalni i realni po tom pitanju", rekla je premijerka.

Prema njenim riječima, nije ni fer, ni prihvatljivo rješenje da Srbija sve izgubi, a Priština sve dobije.

"Ali, Kosovo nije tu da se kupuje ili prodaje", dodala je Brnabićeva, komentarišući prijedloge koji se mogu čuti u posljednje vrijeme o tome da bi Srbiji za priznanje trebalo ponuditi više od članstva u EU.

Ona je istakla da se treba vratiti na polje međunarodnog prava i pravde, te poručila da bi evropske integracije trebalo da zavise od drugih standarda, a ne od političke odluke koja ima veze sa Kosovom i Metohijom.

"Beograd je tolerisao mnoge provokacije Prištine zbog mira i stabilnosti, ali su takse stvorile atmosferu u kojoj više nije moguć nikakav dijalog. Čim takse budu ukinute i spremni smo da nastavimo dijalog", rekla je Brnabićeva, dodajući da je zamrznuti konflikt u stvari zamrznuta nestabilnost koja nije dobra ni za koga.