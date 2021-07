Brnabić: Sljedeći fokus treba da se stavi na regionalnu saradnju

OHRID – Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je danas da region treba da nastavi sa evropskim integracijama, ali i da sljedeći fokus treba da stavi na regionalnu saradnju koja, kako kaže, može da poboljša kvalitet života građana.

Brnabić je na Prespa forumu u Ohridu rekla da ju je danas dočekala sms poruka kada je stigla na aerodrom da rominga više nema, navodeći da su to konkretne stvari od kojih građani imaju koristi.

"Ja sam u tome učestvovala i to mi niko ne može oduzeti. Ni meni, ni učesnicima panela. To je opipljiv rezultat i na taj način će građani osetiti da smo postigli nešto za njih. To je vrednost kojoj težim i radujem se takvim projektima", rekla je Brnabić.

Ona je dodala da treba imati na umu i teška politička pitanja, kao što je dijalog između Beograda i Prištine, ali, kako kaže, ima i toliko drugih stvari koje mogu da se urade za građane.

"To dugujemo našim generacijama. Ako to ne ucicnimo ostaćemo ovde jedini ljudi koji žive u region i koji će nastaviti da se svađaju", ocijenila je predsjednica Vlade Srbije.

Na panelu čija je tema bila sinergija Evropske unije i SAD, Brnabić je ponovila da je Srbija zemlja koja je opredeljena za evropske integracije, ali ne i atlantske, te da se u tome razlikuje od ostalih osim BiH.

"Mi želimo da uđemo u EU, ali ne u NATO. Mi smo vojno neutralna država koja ima sjajne bilateralne odnose sa SAD, imamo i jačanje tih odnosa u svim oblastima", rekla je Brnabić.

Brnabić se osvrnula i na konstataciju albanskog premijera Edija Rame koji je rekao da više nije isfrustriran i depresivan zbog dinamike evropskih integracija, rekavši da niko više nije isfrustriran i da to donosi neke nove stvari u pogledu regionalne saradnje.

Kako je objasnila, sve zemlje moraju da nastave da rade ono što treba u pogledu nastavka evropskog puta, ali i da regionalno sarađuju, jer na to imaju uticaj.

"Šta god da uradite svodi se na to da svaka država članica ponaosob odlučuje da li je ostvaren napredak i to postaje sve kompleksniji i komplikovaniji proceš iz dana u dan", rekla je Brnabić.

Kako kaže, više se ne radi o evropskim vrijednostima i napretkku u ključnim oblastima, ni o bilateralnim pitanjima, nego o pitanjima "lingvistike i istorije".

Pored Brnabić na panelu su učetvovali i albanski premijer Edi Rama, premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti i drugi.