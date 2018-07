Brnabić: Srbija konačno ima sagovornike u administraciji SAD

VAŠINGTON - Srbija u američkoj administraciji konačno ima sagovornike koji su spremni da saslušaju njene stavove, rekla je sinoć premijerka Srbije Ana Brnabić i izrazila zadovoljstvo rezultatima svoje trodnevne posjete SAD, uz veliki broj sastanaka, čija je jedna od tema, ističe, bio odnos Beograda i Prištine.

"Naravno na svim sastancima je odnos Beograda i Prištine bila jedna od tema. Kako ne bi, kada je to najveće otvoreno pitanje i najveći izvor nerazumevanje između SAD i Srbije", rekla je Brnabić za Tanjug odgovarajući na pitanje da li je sa američkim predstavnicima razgovarala o rješavanju pitanja KiM i da li SAD podržavaju kompromisno rješenje ili insistiraju da Srbija prizna jednostrano proglašenu nezavosnost Kosova.

Jedan od ciljeva njene posjete je, kaže, bio je da svim sferama američkog društva, a prije svega političkim, proba da objasni šta je to što je Srbija sve uradila u posljednjim godinama i kako se to odražava na regionalnu stabilnost, kao i to da Srbija danas jeste i stabilan i predvidiv i hrabar partner u odnosu na koji bi SAD "možda mogle malo da promene stav".

"Ono što je meni bilo drago da vidim, to je da je ova admistracija spremna da sasluša i Beograd. Imaćemo i u septembru neke od zvaničnika koji će doći iz SAD u posetu regionu i Srbiji. Drago mi je da konačno imamo sagovornike koji su spremni da slušaju", kaže Brnabić.

Prenoseći utiske, navela je i da je sastanak sa ministrom finansija Stivenom Mnučinom bio odličan, sa konkretnim temama.

"Nastavićemo da radimo zajedno. Najdraže mi je to što moj tim ima sada jako dobru, direktnu komunikaciju sa njegovim najbližim saradnicima, tako da je taj sastanak bio samo šlag na torti, a oni nastavljaju rad", kaže Brnabić.

Jutros je, kako navodi, imala radni doručak sa poslovnim savjetom za međunarodne odnose SAD, i dodaje da je imala odlične sastanke sa organizacijama civilnog društva u SAD, i onima koje su aktivne u Srbiji i onima koje nisu aktivne u Srbiji.

"Nadam se da sam uspela da iskoristim priliku da predstavim Srbiju svim sferama američkom društvu", kaže Brnabić.

Brnabić je rekla da je njena posjeta SAD bila odlična, ali jako naporna i da joj se čini da je u SAD mnogo duže nego samo tri dana koliko je trajala posjeta.

"Jedna lična opservacija, jedva čekam da večeras krenem kući. Odlična poseta, dali smo sve od sebe, ne samo ja, nego ceo moj tim. Ja im zahvaljujem na tome", rekla je premijerka.