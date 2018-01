Brnabić: Srbiji najviše u okruženju odgovara stabilan region

ZRENJANIN - Predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da Srbiji najviše od svih zemalja okruženja odgovara da naš region bude percipiran kao stabilan od strane međunarodnih finansijskih institucija, upravo zbog činjenice da je naša zemlja na ekonomskom planu u posljednje tri godine uradila najviše u odnosu na sve zemlje u susjedstvu.

Ona je, komentarišući današnju sjednicu Međuvladine hrvatsko-srpske komisije o pravima nacionalnih manjina, istakla da je uvijek dobro kada se odvija dijalog, te da je potrebno svaki dan raditi na relaksiranju odnosa između dveju zemalja.

"Srbija je duboko posvećena regionalnoj stabilnosti i najviše smo uradili u poslednje tri godine kako bismo promenili sebe u smislu makroekonomske stabilnosti, fiskalne konsolidacije, fiskalne discipline i uslova za poslovanje. Četvrtu godinu zaredom napredujemo na Duing biznis listi Svetske banke, mi smo bili jedini koji smo implemmentirali teške i političke nepopularne mere fiskalne konsolidacije i sada izlazimo sa dobrim rezultatima", poručila je premijerka naglasivši da Srbija ima zdravu osnovu za ubrzani rast u budućnosti, ali i da za taj ubrzani rast našoj zemlji treba stabilan region.

Prema njenim riječima, region mora da bude makroekonomski predvidiv kako bi investitori dolazili, te da bi međunarodne finansijske institucije prepoznale napore Srbije i tako omogućile domaćoj privredi da finansira svoj rast i razvoj.

"Mi imamo jednu izuzetno konstruktivnu ulogu u regionu i nastavićemo da to radimo i u tom smislu sastanak mešovite komisije je jako dobar. Moramo biti racionalni u vezi sa pitanjima koja ne smeju da se otvaraju, a to su pitanja zločina u Drugom svetskom ratu, holokausta i našeg prava i obaveze da se sećamo toga da se to ne bi ponovilo. Ta pitanja ne smeju da se otvaraju, to su civilizacijske norme oko kojih ne smemo da imamo raspravu", zaključila je predsjednica Vlade Srbije.