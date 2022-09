Brnabić: Sve što čujemo iz Hrvatske u najmanju ruku je skandalozno

BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić ocijenila je skandaloznim riječi predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića koji je, reagujući na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Hrvatska ne mari za srpsku djecu ubijenu tokom rata u Hrvatskoj, rekao da mu je priča o djeci "postala nepodnošljivo gadljiva".

Milanovićev je to izjavio nakon hrvatskog odbijanja zahtjeva Srbije, koja traži pravdu za ubijene srpske civile na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca i u mjestu Svodna kod Novog Grada.

Milanović je, pored ostalog, u subotu rekao da mu je priča o djeci "postala nepodnošljivo gadljiva", povodom izjave predsjednika Vučića o slučaju zločina tokom akcije "Oluja".

"Sve što čujemo iz Hrvatske u najmanju ruku je skandalozno. Došli smo do toga da čujemo da je njemu gadno to što Vučić pominje pobijenu decu. Dakle, gadna je priča, ali nije gadno ubijanje? Ovo je prava iskrena istinska evropska vrednost. Da, tačno je, trebalo je da se sudi pred zagrebačkim sudovima, da ste postupali kao čovek iz zemlje gde postoji pravda, ali ni pred vašim, ni pred bosansko-hercegovačkim sudovima ne postoji, pa ćemo onda mi da tražimo pravdu", rekla je Brnabićeva sinoć za TV Pink.

Ona je podsjetila da, kako je rekla, te sramotne izjave traju preko tri mjeseca.

"Tri meseca nismo čuli nijedan jedini glas iz EU da kaže: ''Čekajte, kako možete da pričate, optužujete Srbiju, da ćete da zaustavite njene EU integracije zato što traže ubice dece?'' Ne, oni puštaju hrvatske zvaničnike da divljaju. Premijer Andrej Plenković, predsednik Milanović divljaju. Da dođu dotle da kažu kako im je ''gadno'' da Aleksandar Vučić priča o ubijenoj deci? Jel su to evropske vrednosti? Ubijeno je četvoro dece starih od šest do 13 godina. Ako su to vrednosti današnje Evrope, ja to ne mogu da verujem, to je meni poražavajuće", naglasila je Brnabićeva.

Otkrila je i da Zoran Milanović, na slovenačkom Bledu, kada sjedi pored Vučića, onda kaže da "nikako neće blokirati put Srbije u EU", ali kada govori u Zagrebu, onda je jak i hrabar.

"Predsednik Vučić je mnogo direktniji kada govori tet-a-tet sa nekim, odnosno, jedan na jedan, pa je možda Milanović samo hrabriji kad ne sedi pored Vučića", dodala je ona.

Premijerka je, takođe, istakla da je Hrvatska etnički najčistija država u Evropi.

"To je pokazao njihov popis. Srba je trenutno u Hrvatskoj ostalo nešto više od tri odsto. Pre 21 godine, odnosno, 1991. godine, bilo je 12,2 odsto Srba, 2011. godine je bilo 4,1 odsto, a sada 3,2. Kakve su to evropske tekovine? Preko 93 odsto stanovništva čine etnički čisti Hrvati i danas nam spočitavaju da nećemo ući u EU zato što gonimo ubice dece već 27 godina", rekla je premijerka Srbije.

Srpsko Tužilaštvo za ratne zločine optužilo je 31. marta pripadnike Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva Vladimira Mikca (67), Zdenka Radulja (69), Željka Jelenića (69) i Danijela Borovića (64) da su 7. i 8. avgusta 1995. naredili raketiranje kolone izbjeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca i u mjestu Svodna kod Novog Grada, koji se u to vrijeme zvao Bosanski Novi. U tim je napadima poginulo je 13 osoba, od kojih šestoro djece, a povrijeđene su 24 osobe.

Hrvatska je saopštila u subotu da neće da postupi po zamolnici Srbije i da uruči pozive četvorici hrvatskih pilota za ročište pred beogradskim sudom, naglasivši da hrvatski piloti mogu da budu mirni i sigurni.