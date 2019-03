Brnabić: Upadom na RTS mirni protesti su završeni

BEOGRAD – Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da nasilje koje se u subotu dogodilo upadom demonstranata na RTS ne smije da se ponovi, ocjenjuje da su mirni protesti tim upadom završeni, te poručuje da nasilje nikako ne smije da se relativizuje.

Gostujući na javnom servisu premijerka je rekla da je Srbija demokratsko i pristojno društvo i da vlast ničim nije izazvala radikalizaciju protesta.

Kako je navela, ona i dalje ima "gorak ukus u ustima" zbog upada demonstranta na čelu sa pojedinim liderima Saveza za Srbiju.

"Neverovatno je ono što smo videli, vandalski čin nasilja protiv svake moguće slobode medija", rekla je Brnabićeva i dodala da je njeno gostovanje na javnom servisu ujedno i njen način podrške RTS-u i zaposlenima.

Ona je ocijenila da su upadom na RTS završeni mirni protesti.

Kaže da je vlast dozvoljavala mirne proteste, jer je to jedno od osnovnih demokratskih, ljudskih prava, da se izrazi neslaganje i da je to u redu do trenutka kada je prešlo u nasilje.

Premijerka smatra da je velika većina građana protiv nasilja i da ne podržava nasilni upad na RTS, kao ni prijetnje medijima i nošenje motorne testere po hodnicima.

"Svakako mislim da najveći deo Srbije jednoglasno osudio ovakav vandalski čin nasilja", rekla je Brnabić.

Kaže i da će uvijek razgovarati s ljudima sa kojima se ne slaže, jer vjeruje da je najbolje rješenje da se objasne stavovi i logika Vlade Srbije i da se čuje mišljenje druge strane.

Tu ne svrstava ljude koji samo pričaju o slobodi medija, kojima su puna usta slobode medija, "kao što su to neki od lidera SzS", a koji su pokazali šta za njih znači sloboda medija time što nasilno upadaju i razvaljuju vrata na RTS, prijete novinarima, "unose motornu testeru kao bilo kakav simbol ili signal bilo čega".

Tu ne svrstava, kazala je, ni ljude poput Ðilasa, za kojeg je, kako je navela, Verica Barać 2011. godine napisla da je on "osoba koja je zarobila medije".

"Sada novi lider SzS Boško Obradović pokazuje šta za njega znači sloboda medija. Za njega to znači da će tamo gde se ne slaže sa uređivačkom politikom ući sa motornom testerom, pretiće", rekla je Brnabić.

Nagalasila je da je za društvo bitno da se nasilje ne relativizuje.

"Da ne kažemo da neko ko je nasilnik, ko je uleteo ovde nasilno, lomio stvari, ušao sa motornom testerom, pretio novinarima, da li onda kažemo da je neko drugi kriv?... Ne nemislim da možemo da relativizujemo nasilje, time što ćemo reći za taj incident, vandalski čin koji se dogodio u subotu uveče: ''Jeste, oni su krivi, ali kriv je i RTS, kriva je i Vlada. Ne. Oni su krivi. Tačka"'', poručila je premijerka.

Premijerka Srbije izjavila je da ne zna ni za kakve najave radikalizacije građanskih protesta, i istakla da građani nemaju razloga da brinu.

"Nisam sigurna kakvu radikalizaciju protesta najavljuju, pošto očigledno onakav upad na RTS njima nije bio dovoljno radikalan. Ne znam kakvu dalju radikalizaciju u odnosu na ono što smo videli u subotu noć ili nedelju, što je neverovatno. Ja mislim da to niko normalan u Srbiji neće podržati, osim njih 20 ili 30 u Savezu za Srbiju. Naravno, građani Srbije nemaju čega da se plaše. Mi smo pokazali svih ovih nedelja, posebno kada su oni radikalizovali protest, da je država Srbija u potpunosti slobodna, sposobna da sačuva i red i ustavni proedak i da zaštiti demokratsku volju građana", rekla je Brnabić gostujući u emisiji "Oko" RTS-a.

Prema njenim riječima, SzS jedino želi da isprovocira Vladu Srbije i policiju, kako bi imali izgovor za neko veće nasilje.

Kako kaže, radikalizacija je počela onda kada su na ulicu izneta vešala .