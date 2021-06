Brnabić: Vučićevo obraćanje u SB UN biće istorijsko, promeniće neke stvari

BEOGRAD - Presuda Ratku Mladiću je potvrđena i tako je general Vojske RS osuđen na doživotni zatvor i drugostepenom presudom.

Tim povodom premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je za TV Pink da je Srbija posvećena istraživanju svih ratnih zločina, svih zločina, kao i za privođenje optuženih i kažnjavanje odgovornih za zločine. Ovo je Srbija, kaže, pokazala u prethodne tri decenije.

Ovu presudu, kaže, sada neće da komentariše jer će večeras o njoj govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sjednici SB UN u 21 sat.

"Pozivam građane da prate sednicu i iz govora predsednika dobiće odgovor", rekla je premijerka Srbije.

Na pitanje po kom zakonu se sudi u Hagu, premijerka kaže da je o tome već govorila i iskreno komentarisala sa predstavnicima međunarodnog suda. Kaže da je nesumnjivo Hag politički sud, a najveća zamjerka joj je ta što sud nije doprinio pomirenju, već nas je od njega udaljio.

"Sada smo dalje od pomirenja nego što smo bili pre 26 godina. Sada, čini mi se, imamo goru netrpeljivost među narodima nego što smo imali tokom sukoba. Ovome je Hag mnogo doprineo. Govorili su tada da sud nije pravljen da bi doprineo pomirenju, a ja se sa time ne slažem jer, da su odgovarali svi koji su zločine činili, sud bi doprineo pomirenju" rekla je Brnabić za Pink.

Brnabić je rekla da će predsjednikovo obraćanje biti istorijsko i da će "promijeniti neke stvari".

"Mislim da niko neće ostati nem na njegovo izlaganje jer srpske žrtve nisu videle zadovoljenje nikakve pravde. Postale su, čak, i žrtve drugog reda što je strašno i užasno", kaže premijerka.

Dodaje da je danas težak dan, što zbog presude, što zbog podsjećanja da su pojedinci iz Haškog tribunala izlazili kao slobodni ljudi, iako su odgovorni za brojne zločine.

"Ti zločini su maltene bili legalizovani jer niko za njih nije odgovarao, a optuženi su puštani na slobodu. Ovo je, mislim, produbilo jaz među narodima. Ovaj mehanizam nastavio je da radi i tu mi insistiramo da se neke stvari prebace na naše pravosuđe. Recimo, najmanje predmeta, mislim samo jedan, ustupljen je Srbiji", kaže Brnabić.

Dodaje da će "ovaj dan označiti nove pritiske na Srbiju, a sud u Hagu možda nije sudio Srbiji, ali svakako jeste Srbima".

Podsjeća da je Srbija od 46 optuženih za ratne zločine izručila njih 45, a da Vjerica Radeta i Petar Jojić nisu optuženi za ratne zločine, već samo za nepoštovanje suda.

"Pošto nam svaki dan govore o vladavini prava, mi imamo odluku iz 2016. po kojoj ne postoji pravni osnov da Radetu i Jojića izručimo. Potpuno mi je neverovatno da, i pored naših insistiranja da nam se ovaj predmet uruči, on postaje ključna tema. Jednu Vericu Radetu i jednog Petra Jojića traže da izručimo, a mi to ne možemo da uradimo jer poštujemo svoje zakone. Ako ih izručimo, onda će me optužiti za selektivno poštovanje zakona", kaže premijerka, prenosi "Pink".

Predsjedniku Srbije je, dodaje, ukazana ogromna čast i povjerenje jer mu je omogućeno da se uključi u sednicu mimo protokola, putem video-linka.

"Ovde je odato ogromno poštovanje predsedniku i Srbiji i on će odgovoriti na pritiske. Nažalost, očekujem dodatne pritiske i rovitiju i nestabilniju situaciju u regionu", kaže Brnabićeva.