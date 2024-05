Brnabić ispričala anegdotu vezanu za Vučića

BEOGRAD - Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić govorila je o sadašnjim, ali i o budućim infrastrukturnim projektima koji su pred Srbijom. Između ostalog, osvrnula se i na anegdote vezane za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

“Tada mi je bio pokvaren telefon. Kažem "dajte mi samo zamenite to brzo, ali brzo mi vratite, ne verujem da će me sad predsednik zvati", bilo je 3 ujutru. Posle 5 minuta me predsednik zove iz Njujorka. Da ne postoji neko kao on, ko živi za to, ne bismo ni pola ovoga imali. Kao selektor, trener, koji vas stalno gura”, ispričala je Brnabić anegdotu, prenosi Kurir.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.