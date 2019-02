Brnabić na prozivke u Orašcu: Poštujte pretke, fašizam neće proći

ORAŠAC - Poštujte pretke, fašizam neće proći, poručila je danas predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić grupi pristalica Dveri i SNP Naši, koji su zvižducima propratili njeno obraćanje u Orašcu, na proslavi Dana državnosti.

Naime, dok se premijerka obraćala, jedna grupa ljudi, koja je nosila zastavu Dveri i SNP Naši, zviždala je i uzvikivala - "izdaja", "izdali ste Kosovo" i "odlazite".

Brnabić je, tokom govora, rekla da su danas u Orašac neki došli da zvižde, danas kada, kako kaže, treba da pokažemo jedinstvo i zajedništvo u borbi za bolju budućnost.

"To treba da pokažemo zbog naših predaka, ali danas imamo ovde one koji zvižde, a to je njima na čast. Mi ćemo se boriti i, garantujem vam, što ste vi glasniji, to ćemo se mi boriti jače", rekla je Brnabić.

Pošto je ta grupa, koja je držala i transparent sa napisom "vučiću, izdao si Kosovo", nastavila sa zvižducima, premijerka im se još jednom obratila, na kraju, pozivom da poštuju pretke i porukom da fašizam nikada neće pobijediti u Srbiji.

"Vama, koji ste došli ovde, da na ovaj svečani dan i ovo sveto mesto, zviždite, ne ispoštujete pretke i ne čujete šta radimo za budućnost... Vidim zastave koje nosite. Fašizam u Srbiji nikada neće pobetiti. Borićemo se protiv fašizma, kao i svi naši preci", rekla je ona.

Brnabić je navela da je Srbija mnogo propatila zbog fašizma i pretrpjela velike žrtve.

"Nećemo to tolerisati. Molim vas još jednom da ispoštujete svoje pretke i državu", rekla je Brnabić i navela da se ona ponosi zemljom i onime što je Srbija danas.