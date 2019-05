Brnabić o najavi zabrane ulaska na Kosovo: Nisam zabrinuta

BEOGRAD - Premijer Srbije Ana Brnabić rekla je da nije naročito zabrinuta zbog izjava prištinskih zvaničnika da će joj biti zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju, te dodala da vjeruje da će joj kada bude željela da ide na Kosmet to biti omogućeno.

"Nisam naročito zabrinuta zbog takvih izjava i verujem da će mi biti omogućeno da odem na Kosovo kada to budem želela", rekla je Brnabićeva novinarima u Beogradu, komentarišući izjavu ministra spoljnih poslova samoproglašenog Kosova Bedžeta Pacolija da će joj biti zabranjen ulaz na Kosovo "dok slijedi rasističku ideologiju".

Ona je dodala da ne misli da su takve izjave nešto samo protiv nje, Srbije ili regionalne stabilnosti, već su i protiv interesa Albanaca i ne samo evropskih već i civilizacijskih vrijednosti.

Brnabićeva je rekla da ipak to nije očekivala od Pacolija jer on nije jedan od "ljudi iz šume" o kojima je govorila, prenijeli su beogradski mediji.

"Oni su u uniformi bili u šumi, iz nje su izašli i direktno postali deo političke elite u Prištini. Volela bih da su došli iz nevladinog, civilnog sektora, ali nisu. Pacoli nije izašao iz šume i zato me čudi što se osetio prozvanim", rekla je Brnabićeva.

Ona je napomenula da su lideri kosovskih Albanaca bili optuženi za najteže ratne zločine, ubistva djece, silovanja..., ali su oslobođeni jer su svi svjedoci ubijeni tokom suđenja.

"To su osobe koje sprečavaju protok robe i u skladu s tim, sledeći korak im je sprečavanje slobode kretanja. Ako misle da je to u interesu boljeg života na Kosovu, s tim se ne slažem. To žitelje Kosova vraća u 18. vek", rekla je Brnabićeva, koja se danas sastala sa premijerom Slovačke Peterom Pelegrinijem.