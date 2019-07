Brnabić zamolila Hana da pomogne da profunkcioniše "Bratoljub"

BEOGRAD - Predsjednik Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je zamolila evropskog komesara za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johanesa Hana da pomogne da bude otvoren granični prelaz Bratunac-LJubovija i poručila da je Srbija spremna da za to donira tri miliona evra, samo da bi ljudi konačno mogli da pređu most "Bratoljub" koji je davno završen.

"Zamolila sam jutros Hana da nam pomognu i da oni u EU probaju da razumeju u čemu je problem, pošto nas 10 ovde ne može da razume ni gde je to stalo, ni šta je problem, ni ko je zaustavio, ali ne može tri miliona evra biti problem za investiciju u koju smo već toliko uložili. Mi ćemo da platimo to i doniramo, recite šta god treba, mi ćemo to uraditi samo da otvorimo granične prelaze i pustimo most, da ljudi prelaze", istakla je Brnabićeva.

Ona je na zajedničkoj konferenciji za novinare u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Željkom Cvijanović rekla da ne može da razumije zbog čega BiH ne postavlja granične prelaze kada je prema jasnom dogovoru Srbija platila i izgradila most, Republika Srpska pristupne saobraćajnice, a BiH je trebalo da odobri i postavi granične prelaze.

"Meni je neprihvatljivo, ne kao predsednici Vlade, nego kao osobi, da vi pustite sve te ljude da ustanu ujutro svaki dan, vide taj most da je završen i da ne mogu da ga pređu. Pa kako to, čime su ti ljudi to zaslužili?", upitala je Brnabićeva.

Ona je rekla da ne može da zamisli da ovakvo ponašanje može da donese bilo kome politički poen.

"Srbija će, ako treba platiti i granični prelaz, šta god treba da se uradi, molimo vas ko Boga, samo pustite taj granični prelaz da ljudi mogu da prelaze most. Čemu to maltretiranje građana zarad političkih pitanja", rekla je Brnabićeva.

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je interes Republike Srpske da profunkcioniše most "Bratoljub" za koji je Srbija dala novac, sagradila most.

"Na kraju kad smo čuli sva moguća i nemoguća objašnjenja koja dolaze iz institucija BiH, gdje su prilično izmišljali, moram da kažem, stvari i krivce za tako nešto, sad dođete u situaciju da kažu `ne možemo to ništa završavati jer nam nedostaje tri miliona, recimo`. Pa evo, ja kažem, svi ćemo mi naći ta tri miliona, ne moraju oni to da urade, samo neka urade svoj dio posla, da može da profunkcioniše taj most i da imamo granični prelaz zato što je to u interesu naših građana, privrede", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala i da je, konačno i civilizacijski da kad se počne neki posao, "a znate da je on važan, da ga i završite".

"A i normalno je da pokažete kredibilitet kao institucija, da ne samo nešto blokirate u životu, nego da nešto konačno uradite i dobro za građane", rekla je Cvijanovićeva.

Most "Bratoljub", u koji je Srbija uložila 13 miliona evra, u potpunosti je završen 2017, ali se njime ne može proći jer nije izgrađen i granični prelaz između Srbije i BiH.