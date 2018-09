Brnabićeva: Trenutno ništa konkretno nije "na stolu"

BEOGRAD - Premijerka Srbije kaže da misli da trenutno ništa konkretno "nije na stolu" kada je riječ o dijalogu Beograda i Prištine, osim toga da kompromis mora da postoji.

"Ja ne bih ulazila u to šta je na stolu. Ja mislim da u ovom trenutku ništa konkretno nije na stolu. Samo to da moramo da imamo kompromis", rekla je Ana Brnabić za televiziju Aldžazira.

Premijerka je rekla da ne zna da li će do rješenja Kosova brzo doći, jer to zavisi od mnogo faktora.

"Meni je drago što oni (Evropska unija) očekuju brzo rešenje. Ja bih volela da to rešenje dođe sutra. Ja bih volela zato što ja mislim da zamrznuti konflikt Srbiji ne donosi našta. Ja bih volela, a da li će se to desiti, ja to ne znam", rekla je Brnabić.

Na pitanje da li bi razgraničenje sa Albancima značilo da će Srbi koji žive južno od Ibra ostati na Kosovu, Brnabić je rekla da ne zna.

"Ne znam, ja ne znam. Ne mogu da pričam o tome. Sve što je kompromis dolazi u obzir, ali mora da bude kompromis", rekla je premijerka.

Upitana o komentarima opozicije da se u Srbiji ne razgovara o briselskim pregovorima o kosovskom problemu i da ni građani ni parlament ne znaju o čemu se pregovara, Brnabić je pitala "o čemu bi se razgovaralo sa građanim i u parlamentu".

"Šta bismo mi predstavili građanima i u parlamentu? Šta bi predsednik (Aleksandar) Vučić predstavio? Ozbiljni državnici izađu pred građane i Skupštinu kada ima nešto konkretno... Kada budemo imali konkretno rešenje ja sam sigurna da će predsednik izaći pred građane i Skupštinu i predstaviti rešenje koje je možda moguće i tražiti tu podršku", rekla je Brnabić.

Ona je kazala da niko neće sam odlučiti o tome šta će se dešavati, niti doći do konačnog rješenja.

"Očekujem da će i građani stati iza predsednika, da bismo taj zamrznnuti konflikt ostaviti iza sebe", rekla je premijerka.