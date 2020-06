Brnabićeva i Lončar izviždani u Novom Pazaru, ljekari im okrenuli leđa

NOVI PAZAR – Premijerka Srbije Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su danas Opštu bolnicu u Novom Pazaru, kako bi se uvjerili u situaciju u tom gradu u vezi sa epidemijom virusa korona, a dočekao ih je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.

Premijerka i Lončar su razgovarali sa direktorom bolnice Mehom Mahmutovićem, nakon čega su se obratili građanima, a tokom obraćanja iz mase su dobacivali i zviždali.

"Sputnjik" je javio da su doktori i medicinsko osoblje Opšte bolnice okrenuli leđa premijerki i ministru zdravlja.

Ministar zdravlja Lončar je istakao da u bolnici ima dovoljno i medicinske opreme i zdravstvenih radnika, da se izbore sa rastom pozitivnih na virus korona, a posebno je, u odgovor na dobacivanja iz mase, istakao da "ne znaju šta rade", te da prebacivanjem problema sa zdravstvenog na politički teren neće pomoći u saniranju zdravstvene situacije.

Predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je danas da je situacija u vezi sa korona virusom u Tutinu kompleksna ali da je jedina razlika između stanja u tom mjestu i Novog Pazara, to što se u Novom Pazaru situacija politizuje i poručila da se istina o zdravstvenoj situaciji ne može osporiti.

Brnabić je, odgovarajući na pitanja novinara ispred Opšte bolnice u Novom Pazaru, rekla da borba sa koronom nije borba na kratke staze i da treba da naučimo da živimo sa njom.

"Istina je najglasnija stvar na svetu. Istina se ne može osporiti. Nećemo se plašiti ni siledžija, ni opozicije, ni opskurnih portala, ni opozicionih tajkunskih medija jer ovo nije borba za vlast, ovo je borba za ljude i naš zdravstveni sistem. I niko i ništa nas u tome neće zaustaviti", poručila je Brnabić okupljenim građanima.

Direktor Opšte bolnice Meho Mahmutović rekao je da je premijerka uvijek tu kada je teška situacija kao što je sada, te podsjetio da je Pazar prethodnih dana bio u teškoj situaciji, nakon čega su došle kolege iz Kragujevca da pomognu.

"Očekujemo još ljekara, pozvaćemo i mlade da nam se priključe, ljekare i sestre, da pojačamo kadar", rekao je Mahmutović.

Foto: Tanjug

Ministar trgovine turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić rekao je danas da stanje u Novom Pazaru sa virusom korona nije ništa teže nego što je u nekim drugim gradovima i opštinama.

"Mi se borimo ovde sa stvarnom realnom opasnošću, a moramo da se suočavamo i sa nečim što je izgleda ovde neizbežno, a to je neviđen stepen politizacije. Stanje u (Novom) Pazaru nije ništa teže nego što je u nekim drugim gradovima i opštinama, ali se u njima ne dešava ono što se dešava očito ovde", primjetio je Ljajić.

Ljajić se danas obratio građanima zajedno sa premijerkom i ministrom zdravlja, nakon što su obišlli bolnicu, a posjeta je iskorišćena za demonstraciju nezadovoljstva dijela okupljenih, koji su vikali političke parole i zviždali predstavnicima vlade.

Ljajić je pozvao građane Pazara, da se, bez obzira na političke razlike, na lične simpatije i antipatije, svi zajedno koncentrišu i ujedine u borbi protiv, kako je rekao, ovog opasnog virusa.

"Biće vremena i za traženje krivice i za traženje odgovornosti, biće vremena i da vidimo da li je bilo propusta i nedostataka. Niko ne beži od toga da je bilo i grešaka i svega ostalog, ali učinjen je jedan ogroman posao", rekao je Ljajić.

On je ukazao da je bio u više vlada do sada i da ni za jednu od tih vlada nikada nije ružnu riječ rekao, ali da se nikada više nije ulagalo u zdravstveni sistem, u Opštu bolnicu u Pazaru, nego što je to slučaj u poslednjih pet ili šest godina.

"To je naprosto istina", istakao je Ljajić.

Kaže da on ne staje u odbranu bilo koga, niti hvali ministra zdravlja, za kojeg je rekao da je zaista obavio jedan ogroman posao za pazarsko zdravstvo već, kako je napomenuo, govori činjenice.

Ljajić je rekao da želi da Pazarci znaju koliko su ljekari iz Kragujevca, Kraljeva, i drugih gradova Srbije pomogli i učinili koliko su mogli da se ova situacija što prije normalizuje.

Zahvalnost tim ljekarima, kaže, nikada ne treba da se zaboravi.

"I nadam se da ćemo zajedno sa svima ostalima, koji će nam pomoći, pre svega zajedno sa medijima. Vaša pomoć je u ovom trenutku od ogromne važnosti. Niko ne traži da stanje idealizujete, samo da pišete ono što stvarno jeste stanje. Dovoljno je stanje teško da bi se pogoršavalo lažnim vestima i informacijama", rekao je Ljajić.