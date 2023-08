Brod udario u rijetku ribu u Jadranu koja može težiti više tona (FOTO)

​VIS - "Ovaj nježni div je izrezan po leđima od propelera. Bespomoćno je plutao na površini jer nije mogao zaroniti", napisao je jedan Višanin u Facebook grupi "Stop glisiranju blizu obale i ugrožavanju života ronilaca!".

U komentarima su se ljudi upitali o kojoj se vrsti radi, da bi stručno neki građani naveli da se radi o bucnju koji je stradao od propelera u Dalmaciji.

Ta se riba povremeno pojavi u Jadranu, samo su je sretnici imali prilike vidjeti jer i kad je u Jadranu onda je na velikim dubinama.

Osim Dalmatinaca i ribari iz Savudrije su na deset milja od obale naišli na ribu pomalo neobičnog izgleda - velikog bucnja (Mola mola) početkom ove godine. On je najveća riba koštunjača na svijetu - naraste do 3.2 metra dužine, a najvaćei primjerci su imali i 3.2 tone.

Bucnja su spazili i nedaleko Palagruže 2007. godine, ali onda nije bio ranjen.

Nakon što je propeler zarezao ovu ribu javili su se i ribari i skiperi:

"Pod obavezno uvesti zaštitne kape na elisama, time će se zaštititi kupači i riblji svijet koji se zaboravlja."

"A ne može se to.. imam ja prop guard na jednom brodu i ne bi ga skidao, obožavam ga, a sa drugog broda sam ga morao skinuti nakon jedne vožnje jer je uništio totalno sve maritimne karakteristike."

"Da jer kad brod priđe preko njega sa 25cv, velika je razlika je li ima ili nema zaštitu za propeler. Ubit će ga i onako i ovako."

"A kako da pazim van obale. Pa jeste vi ljudi na ovoj stranici normalni, ko će vidit ribu koja se nalazi ispod povrsine 30 cm, a ja idem 20-30 čvorovca. Oću stavit mornara na provu da gleda i ja ću iza veslat, jer to je jedini način da se ovo ne dogodi."

Zanimljivo je da su ovoj golemoj ribi zubi srasli u kljun i nikad ne može zatvoriti usta, pa su ona uvijek poluotvorena. Usta su, kažu biolozi, manja u odnosu na tijelo. Autohtona je za Jadran te najčešće zalazi u sjeverni Jadran zbog ishrane. Uglavnom se hrani meduzama, zooplanktonom i beskičmenjacima.

Kako kažu iz pulskog akvarijuma, ova riba živi u suptropskim i tropskim morima, na dubinama većim od 200 metara. Za njihov život vrlo su bitne ribe koraljnih grebena i ptice. Naime, na njihovoj koži može se pronaći više od 40 bakterija koje manje ribe i ptice jedu te tako čisti kožu. Prirodni neprijatelji ove vrste su orke, veliki bjeli psi i tuljani.

Sve o bucnju

Bucanj veliki (Mola mola) je jedna od dvije vrste bucnja koji je ulovljen u Jadranskom moru, a ujedno je i najveća riba koštunjača na cijelome svijetu, navodi Wiki.

Veliki bucanj je neobična riba koja sliči na riblju glavu na koju je nasađen rep, kojoj nedostaje čitav trup. Gledano iz profila je ovalan, a gledano prema glavi je vrlo izdužen, prema plosnatosti. Repna peraja mu je velika i zauzima cijeli zadnji dio tijela. Boje je smeđe sive i sive sa srebrnim odsjajem. Na tijelu nema ljusaka, koža mu je izuzetno debela i elastična, često obrasla raznim nametnicima. Najveća je riba koštunjača, naraste i do 3.2 m dužine i do 2300 kg težine. Razmak između peraja mu može biti i do 4.2 m. Kljun mu je oštar, sličan kljunu papige, uvučen u tijelo i bez zuba. Vrlo je dobar i brz plivač, što se ne bi reklo iz oblika njegovog tijela, tako da mnoge iznenadi svojom brzinom. Prilikom plivanja pri površini viri mu gornji dio repne peraje, te ako se sporo giba može biti zamijenjen za morskog psa, ali čim se pokrene brže, taj vrh se počne micati. Nema plivajući mjehur, prenosi "".