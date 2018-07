Brodom od Budve do Dubrovnika za tri časa

PODGORICA - Turisti koji borave u Crnoj Gori ovog ljeta imaju priliku da za tri časa brodom stignu od Crnogorskog primorja do Dubrovnika.

Brod "Katamaran for" do 15. septembra prevoziće putnike sezonskom linijom od luke "Duklej marina" kod Starog grada u Budvi do glavne dubrovačke luke u Gružu, saopštili su iz "Duklej marine".

Putnici će biti u prilici da vide polovinu crnogorske obale, od Budve do ulaza u Boku kotorsku i najjužniji dio hrvatskog dijela Jadrana.

Prema redu vožnje do 15. avgusta, polazak iz budvanske luke je ponedjeljkom i utorkom u 7.45 časova, srijedom i četvrtkom u 19.00 i nedjeljom u 10.00 časova.

Iz Dubrovnika brod kreće ponedjeljkom u 18.00 časova, srijedom i petkom u 7.45, četvrtkom u 7.00, a nedjeljom u 20.00 časova.

Ovi termini biće promijenjeni 16. avgusta i 1. septembra.