Brzim vozom u budućnost, "Soko" stigao za pola sata od Beograda do Novog Sada

NOVI SAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas, nakon otvaranja brze prugom Beograd - Novi Sad kojom je prošao zajedno sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom brzim vozom "Soko", da Srbija na ovaj način ide u budućnost i da je ta pruga simbol napretka zemlje.

"Na početku našeg puta nalazila se kao sablasna prepreka paradigma s velikim slovom P o Srbiji koja stalno kasni i zahvalan sam građanima Srbije što smo imali hrabrosti da se uputimo put budućnosti i da rušimotakve paradigme stvarajući imidž jedne nove i moderne Srbije, koja će biti motor ekonomskog razvoja ovog dela Evrope", rekao je Vučić.

On je kazao da je danas tokom vožnje brzom prugom dogovorio s Orbanom, da šta god da se dogodi u narednom periodu u ovoj teškoj krizi da će Srbija biti prva da ponudi Mađarskoj šta god joj bude nedostajalo i obrunuto, da će Mađarska prva ponuditi Srbiji ono što njoj bude nedostajalo.

"Tako se grade prijateljstva i na to sam veoma ponosan", rekao je Vučić pred velikim brojem okupljenih građanima.

Saradnja Srbije i Mađarske i prijateljstvo Srba i Mađara nikada nije bilo bliže, a brza pruga od Beograda do Novog Sada, a za nekoliko godina i do Budimpešte, dokaz je zajedničkih napora u povezivanju dvije zemlje, poručio je danas premijer Mađarske Viktor Orban.

Orban je u Novom Sadu, obraćajući se okupljenim građanima, nakon što je sa rukovodstvom Srbije iz Beograda u Novi Sad stigao brzim vozom, poručio i da će se uprkos svim izazovima sačuvati srpsko mađarsko prijateljstvo, kao i mir, u kojm će se ostvarivati zajednički planovi.

"Ovo je vaš veliki dan i mi Mađari vam na tome iskreno čestitamo", rekao je Orban.

On je konstatovao da su u proteklih 70 godina zemlje povezivane u pravcu istok - zapad, a u međuvremeno se zaboravilo koliko je važno da se povežu teritorije u pravcu sjever - jug.

"Tako se došlo do jedne nedolične situacije, da je trebalo mnogo sati da se iz vašeg divnog glavnog grada Beograda stigne do Budimpešte. To nije normalna stvar u 21. vijeku. Sa predsjednikom Vučićem smo sačinili savez, a u tom savezništvu želimo da promijenimo tu situaciju, i ova pruga je jedan dokaz", poručio je Orban.

Kako je rekao, povezivanjem dvije zemlje, dvije prijestonice, olakšava se život i Srbima i Mađarima.

Brzi voz "Soko" sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerom Mađarske Viktorom Orbanom i predstavnicima medija i drugim gostima, stigao je u Novi Sad za za pola sata.

Voz je krenuo u 11.20 i stigao u željezničku stanicu Novi Sad u 11.53.