Bura divlja u Dalmaciji, zabilježen olujni udar od 147 kilometara na čas

​SPLIT - U Dalmaciji puše bura, a najjači udar od 147 kilometara na čas zabilježen je na Paškom mostu.

Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda slični udari zabilježeni su na Maslenici.

Podno Biokova u Makarskoj najjači udar iznosio je 140 kilometara na čas.

Bura će olujne udare imati još noćas, a sutra će značajno oslabiti, prenose hrvatski mediji.

U prekidu je trajektna linija Sumartin - Makarska, katamaranske linije Split - Hvar - Vela Luka - Ubli, Split - Hvar - Vis i Ubli - Korčula - Dubrovnik, kao i brodska linija Komiža - Biševo.

Usprkos buri, temperature zraka nisu bile posebno niske. U najtoplijem dijelu Dalmacije većinom je bilo od 9 do 15°C. Na Dinari je temperatura padala do -6°C, subjektivni osjećaj do -15°C.