Burne reakcije na prijedlog da se roditeljima K.K. sudi u tajnosti

BEOGRAD - Najava Nenada Stefanovića, glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu, da će predložiti sudu da se predstojeće suđenje roditeljima maloljetnog K.K., koji je počinio masakr i ubio devet đaka i čuvara u OŠ "Vladislav Ribnikar", odvija "iza zatvorenih vrata", izazvalo je burne reakcije.

Javnost je ogorčena, jer ni poslije pet mjeseci nije uspjela da shvati i dobije kompletnu sliku o tome šta se dogodilo 3. maja, a ako sud isključi javnost, neće nikada ni saznati, piše Nova.

Stefanović je svoj budući zahtjev da se Vladimiru i Miljani Kecmanović opravdao namjerom da se od predstojećeg sudskog postupka zaštiti više od 20 oštećenih maloljetnika.

Budući da je to najavio na konferenciji, upriličenoj bez novinarskih pitanja, dodatno objašnjenje o postojanju zakonskih osnova i nužnosti takvog zahtjeva, u potpunosti je izostalo.

Da će ovaj prijedlog biti zasigurno upućen sudu, potvrdio je i jedan od postupajućih tužilaca u ovom slučaju Nikola Uskoković, tokom gostovanja na RTS, gdje je iznosio detalje u vezi sa optužnicom koja je ranije tog dana upućena sudu na potvrđivanje.

Prijedlog da se suđenje odvija bez prisustva javnosti odmah je pokrenuo spekulacije o smišljenoj namjeri da se sve informacije u vezi sa masakrom u "Ribnikaru" i dalje drže u strogoj tajnosti.

To bi značilo da javnost ne bi znala ništa o predstojećem postupku, njegovom toku i iznesenim dokazima, sve do izricanja prvostepene presude.

S obzirom na specifičnost slučaja, u kojem se neće suditi počiniocu već njegovim roditeljima i to za djela koja su neuporedivo lakša nego ubistvo 10 osoba, pažnja javnosti i potreba za istinitim i zvaničnim informacijama, dodatno je pojačana.

Kako za Novu otkriva izvor iz beogradskog pravosuđa, zahtjev Stefanovića za izuzećem javnosti, zakonski je u potpunosti neosnovan.

Ističe da jedino čemu može da doprinese jeste dodatno produbljivanje nepovjerenja građana u rad istražnih organa i sumnje da nešto pokušava da se sakrije.

"Iako zakon prepoznaje zaštitu maloletnih učesnika u postupku kao razlog za isključenje javnosti, u ovom slučaju je u potpunosti besmislen i to iz više razloga. Najpre, isključenje javnosti opravdano je samo na onim pretresima na kojima bi se, eventualno, saslušavali maloletnici. Detalji o tome kako je dečak učio da puca, kako je skladišteno oružje, kako je DNK majke završio na municiji i kako su neka dvojica slagala da otac i sin nisu dolazili u streljanu, a što je sve predmet same optužnice, nisu podaci koji zavređuju tajnost i zaštitu oštećenih. Naprotiv, nužno je da se javnost direktno informiše o rezultatima istrage i samostalno prati tok postupka", kazao je izvor.

Dodaje da je zahtjev Stefanovića dodatno apsurdan, jer su informacije koje se direktno odnose na maloljetne oštećene već poznate javnosti, uključujući i imena sa "spiska za odstrijel" koje je javnosti pokazao Veselin Milić, načelnik beogradske policije, na dan masakra.

Iako su roditelji tražili da se utvrdi odgovornost za pokazivanje spiska, MUP do danas nije saopštio ko je direktni krivac, dok se VJT, po tom pitanju, od starta oglasilo nenadležnim.

"Da Stefanoviću nenadležnost nije bila prepreka, pokazuje i sama objedinjena optužnica, na kojoj se nalaze i dvojica zaposlenih u streljani 'Partizan', a kojima se na teret stavlja lažno svedočenje. To delo je u nadležnosti osnovnog tužilaštva, a ako je isto preuzeo, postavlja se pitanje zašto to nije uradio i sa Milićem, posebno zbog iskazane brige o zaštiti maloletnih oštećenih", kazao je sagovornik Nove.

Dodao je da smatra da "javnost mora da shvati da otac neće odgovarti za ubistvo 10 osoba, već za djelo izazivanje opšte opasnosti koje se mora dokazati načinom na koji je izvršeno, to jest kako je otac kobnog dana učinio dostupnim oružje svom maloljetnom sinu".

"Zbog toga pitanje treniranja i boravka u streljani u poslednjih godinu dana, nažalost, nije od direktnog značaja za postojanje dela, već sud to tretira kao otežavajuću okolnost. Ovde je ključno pitanje kako je ubica došao do oružja uoči zločina. S obzirom na to da je laičkoj javnosti teško da razume i prihvati taj zakonski okvir, posebno što je kolektivno traumatizovana činjenicom da su devetoro dece i čuvar škole streljani na tako zverski način, neophodno je da suđenje bude javno kako bi svi imali priliku da shvate šta se dogodilo kobnog jutra u 'Ribnikaru', kao i na čemu će biti zasnovana buduća odluka suda", ispričao je izvor.

Otkriva da je jedan detalj iz optužnice, koji je Stefanović predstavio javnosti, skrenuo pažnju čitavog pravosuđa.

"Da se zbog lažnog svedočenja, za dvojicu zaposlenih u streljani 'Partizan' predlaže veća kazna nego za držanje oružja, a za šta se tereti majka, nezabeleženo je u praksi. Na čemu je tužilaštvo zasnovalo predlog da se majka osudi samo na dve i po godine zatvora, a zaposleni u streljani na tri, ali i šta se desilo sa istragom protiv nje za delo zapostavljanje i zlostavljanje maloletnog lica, zašta je najpre bila osumnjičena, pitanja su koja su zasad ostala bez odgovora. To je još jedan razlog više da postupak bude otvoren za javnost", kaže sagovornik Nove.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.