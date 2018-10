CIA: U Crnoj Gori najviše ljudi govori srpski jezik

PODGORICA - U Crnoj Gori najveći broj stanovnika govori srpskim jezikom, i to 42,9 odsto, zatim slijede crnogorski 37 odsto, albanski pet procenata, te hrvatski dva odsto, podaci su američke Centralne obavještajne agencije CIA.

Prema izvještaju američke obavještajne agencije, u Crnoj Gori je 72,1 odsto pravoslavaca, 19,1 odsto muslimana, a 3,4 odsto katolika.

Da su Crnogorci izjašnjava se 45 odsto stanovnika, Srbi 28,7 odsto, Bošnjaci 8,7 odsto, Albanci 4,9, muslimani 3,3 odsto, a Hrvati i Romi jedan odsto.

U svom izvještaju CIA je objavila da Crna Gora ima 642.550 stanovnika.

Kada je riječ o starosnoj strukturi, najviše stanovnika, 46,59 odsto, je u dobu od 25 do 54 godine.

Potom slijede sa 15,14 odsto stanovnici koji imaju 65 godina ili su stariji, zatim 15,1 odsto stanovnika do 14 godina, 13,58 odsto građana u starosnoj grupi od 55 do 64 godine i 9,58 odsto građana od 15 do 24 godine.