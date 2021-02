Capak: Ako se želite vakcinisati u Beogradu, to je vaš izbor

ZAGREB - Krunoslav Capak, direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je na konferenciji Nacionalnog štaba ove zemlje je komentarisao vakcinisanje hrvatskih građana u Srbiji.

Naime, u privatnim klinikama u Beogradu može se vakcinisati za iznos u rasponu od 8 do 17 evra. Novinari su pitali može li se otići tamo ili ipak treba čekati vakcinu u situaciji.

"Ne znam za tu situaciju. Pročitao sam da vakcinišu ruskim i kineskim situacijama. Nemamo razloga sumnjati u tu vakcinu, ali bitno je da su za rusku vakcinu rezultati treće faze objavljeni prekjuče. Tek sada to znamo. Kineska vakcina još uvijek nema rezultate treće faze i ne možemo znati kakva je to vakcina. U Evropi dodatno imamo legislativu koja traži da lijekovi trebaju proći nacionalni postupak registracije. Ako se želite ići vakcinisati u Beograd, to je vaš izbor. U Hrvatskoj se možete vakcinisati kada dođete na red s vakcinama koje su registrovane na području EU", rekao je Capak, prenosi index.hr.