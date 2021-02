Capak: Možda ćemo imati i hrvatski soj virusa

ZAGREB - Krunoslav Capak, direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, rekao je da je dosad u ovoj zemlji potvrđeno 11 slučajeva britanskog soja virusa korona i da je institucija na čijem je čelu uvela novi skrining test, prema kojem u protekla 24 sata ima 10 sumnji na nove slučajeve zaraze britanskim sojem.

Rekao je da imaju kapacitet da nekoliko desetina takvih testova dnevno naprave i da predstoji dogovor ko će koliko tih testova raditi.

"Osoba kod koje je nađen novi soj je bila testirana kod nas. To je jedna moguća mutacija koja može pripadati drugim vrstama sojeva. Ne znamo kojem, ja to ne bih nazvao nikako brazilskim sojem, možda je to i hrvatska varijanta", objasnio je Capak, prenijeli su hrvatski mediji.