Carević i Radović na slobodi: "Moderna Crna Gora" napala svoj narod

BUDVA - Gradonačelnik Budve Marko Carević i predsjednik Skupštine opštine (SO) Budva Krsto Radović i svi ostali funkcioneri pušteni su na slobodu, javljaju crnogorski mediji.

Carević je kazao da će sutra doći u Opštinu na svoje radno mjesto i pozvao da ostanu ispred zgrade Opštine i da tako iskažu bunt. Takođe, on je saopštio da su oslobođeni krivične odgovornosti. Svi su pušteni, osim njegovog sina koji je, kako je kazao, navodno napao službeno lice.

On je pozvao sve da u nedjelju dođu na litije.

"Pogledajte uniformisano lice sa puškom na vratima Opštine, da li je to ta demokratija na koju se poziva Crna Gora? Vidjeli ste jutros kako kukavice bestidno gaze i ruše sopstveni Ustav na koga se pozivaju. Ulaze i ruše i sprovode svoju diktaturu. Da li je to ta Crna Gora na koju se pozivaju. Mi gradimo Crnu Goru na ljudskosti, na dostojanstvu i na onome na čemu smo podizani a to je ljudska riječ", poručio je Carević i dodao da je uz njih je Bog i da je 'moderna Crna Gora' napala svoj narod kako samo mogu okupatori i izdajnici.

Radović je kazao da je cijela javnost jutros mogla da vidi da Crna Gora nema Ustav.

"Da su zakoni i pravo suspendovani i podređeni najvećem diktatoru Milu Đukanoviću. Ovo danas je direktno naredio Milo Đukanović, neprijatelj Crne Gore koga moramo pobijediti na izborima", rekao je Radović, prenosi portal IN4S.

Radović je imao poruku za Snežanu Kuč i Vladimira Bulatovića:

"Ta gospoda koja su na ovakav način ušla u Opštinu, koja treba sjutra da žive među nama, poručujem im da ćemo ih vrlo brzo izbaciti odatle".

Ranije danas, Carevića, Radovića i sekretara za investicije u Opštini Budva Mladena Mikijelja, policija je izvela na sporedni izlaz stanice policije, smjestila ih u auto i odvezla.