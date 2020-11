Carević zvanično najbogatiji političar u Crnoj Gori

PODGORICA - Prema podacima koje je gradonačelnik Budve Marko Bato Carević predao Agenciji za antikorupciju, on je najbogatiji političar u Crnoj Gori, pišu podgoričke Vijesti.

U Imovinskoj karti koju je predao Agenciji krajem oktobra stoji da posjeduje stambene i poslovne prostore, njive, livade, šume, štale, poljoprivredno gazdinstvo, ugostiteljski objekat, ali i građevinske mašine i drugu operativu.

Kako se navodi, za razliku od političara u vrhu DPS-a koji su godinama unazad krili da su milioneri, skrivajući i imovinu i njeno porijeklo, Carević je detaljno izvijestio Agenciju i popisao nekretnine milionske vrijednosti koje posjeduje u Budvi, rodnom selu Krimovici, Lastvi Grbaljskoj, Grahovu.

Plata Carevića na mjestu predsjednika Opštine Budva je 1.567 evra, koju kako u prvom tako i u mandatu od janura 2019. donira u dobrotvorne svrhe građanima Budve koji su u teškom materijalnom stanju.

Takođe, on je prijavio da u gotovini ima 10.000 evra i da je vlasnik džipa "mercedes GL310 CL", starog 13 godina.

On je Agenciji za antikorupciju dostavio imovinski karton u kome je taksativno navedeno da je lično on ili preko svoje firme "Carinvest" vlasnik stotinjak parcela od Budve, Kotora do Grahova u Nikšiću čija je ukupna povrišna više od 200 hiljada kvadrata.

Kompanija ima i desetak poslovnih prostora, stanova i garaža, magacina u Budvi, Krimovici i na Zlatiboru.

Vlasnik je poslovnih prostora u Budvi od 57 i 116 kvadrata, garaža od 16,12 i 13 kvadrata, stanova od 54, 311 i 129 kvadrata, kao i stana od od 94 kvadrata na Zlatiboru, poslovnih zgrada u privredi od 233 i 111 kvadrata na lokalitetu Pod Bregove u kotorskoj opštini.

U imovinskom kartonu je popisano detaljno svako vozilo, kamion, mašina... koje je kompanija kupovala i uglavnom su u pitanju mercedes, volvo, man i scania.

Prošle godine Carevićeva firma prihodovala je 7.660.365, ukupni rashodi su bili 5.977.447, dobit 1.528,770, a ukupni kapital je iznosio 8.439.793 evra.