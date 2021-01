Čeda Jovanović prvi put u javnosti poslije izlaska iz bolnice

Bilo je ozbiljno. Upala abdomena celog, upala pluća, kičma, dijafragma..., rekao je o svom zdravstevnom stanju u prvom javnom pojavljivanju poslije hospitalizacije lider LDP-a Čeda Jovanović.

On je gostujući u emisiji "Hit Tvit" na televiziji "Pink" ispričao da je u bolnici završio po drugi put nakon što je u junu preležao teži oblik virusa korona i da je ta infekcija na njegov organizam ostavila ozbiljne posljedice.

"Bio sam veoma disciplinovan, nisam izvrtao ruglu. To je moja obaveza prema tim divnim ljudima kojima dugijem svoj život sa Bežanijske kose. To je borba koja traje 24 sata i oni su dali sve od sebe. Ne zato što sam to, oni su takvi prema svima", ispričao je Jovanović.

Na ovo se nadovezao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je takođe gostovao u istoj emisiji. On je rekao da ljudi treba da vidi na Jovanovićevom primjeru kakve posljedice na zdravlje može imati kovid-19.

"Za sve one koji ne veruju imaju i primer čoveka ispred sebe i kako to sve može da se iskomplikuje.

Nije samo preležati koronu već to sve može otiću u raznim pravcima", rekao je Lončar.

