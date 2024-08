Čekićem lupao po Plavoj špilji, šteta je nepopravljiva

Neko je nepopravljivo oštetio jedno od najlepših prirodnih blaga Crne Gore

Posjetioci Plave špilje primijetili su ozbiljna oštećenja pećinskih ukrasa, nastala vandalskim udarcima čekića, saopšteno je iz Ekološkog društva Boka.

Plava špilja je simbol Herceg Novog, ali i jedna od najpoznatijih prirodnih atrakcija na čitavom primorju Crne Gore.

„Nažalost, posljednje vandalsko ponašanje i uništavanje pećinskih zidova lomljenjem macolom radi uklanjanja alki izazvalo je, s pravom, veliki revolt Novljana, koji dolaze da obiđu ovu atrakciju. Svakodnevno veliki broj malih čamaca i glisera ne prezajući od drskog ponašanja, ulaze u špiljski akvatorijum radi obilaska i kupanja“, navodi Olivera Doklestić, predsjednica Ekološkog društva Boke, a prenosi Boka News.

„NVO Ekološko društvo Boke Kotorske podnijelo je Centru bezbjednosti u Herceg Novom krivičnu prijavu protiv NN lica, koje je čekićem razbilo dijelove špiljskog zida i napravilo nepopravljivu štetu ovom vrijednom, raritetnom prirodnom objektu. U ovoj prijavi naveden je broj novskih barkariola, koji mogu da posvjedoče o ovim činjenicama vandalskog i bahatog ponašanja „nepoznatih osoba““, navodi Doklestić, a onda skreće pažnju na potrebu da se Plava špilja zaštiti.

„Ujedno, pitanje Plave špilje i njeno korišćenje je za nadležne službe, države i opštine, posebno JP Morsko dobro, koje do sada nije pokazalo ni atom želje da zaštiti neki vrijedni prirodni prostor na obali. Zapravo, NIKO ni jedan subjekt vlasti, nije ni pokušao da prostorno-plansku dokumentaciju, unaprijedi do potrebnog stepena zaštite ovako vrijednih lokaliteta. Zbog enormne svakodnevne gužve pred otvorima Plave špilje pitanje je kako do sada niko nije stradao. NVO Ekološko društvo Boke će pripremiti materijal za skupštinu Opštine da se pokrene kampanja da se Plava špilja, kao izuzetan, ambijentalni raritet, stavi pod zaštitu“.

Plava šljiva jedna je u nizu pećina na razuđenoj obali poluostrva Luštica, locirana između uvale Zlatna luka i Rta Mokra gora, a ime je dobila po izrazito plavoj boji, čiji efekat se naročito pojačava kada su sunčevi zraci upravni na površinu vode, u 12 časova.

„Površina je oko 300 m2 i ukrašena je velikim brojem pećinskih ukrasa, stvaranim milenijumskim taloženjem kalcijumkarbonata. Za svaki centimetar stalaktita treba da proteknu desetine hiljada godina, a divljak, vandal, bahati posjetilac, tu tvorevinu prirode je uništio za par sekundi“, ističe se u objavi Ekološkog društva Boke, prenosi Nova.

