Cerar: Balkan je geostrateški prostor u kojem EU ne smije da izgubi

BLED - Tradicionalni Bledski strateški forum (BSF) 14. po redu, koji je ove godine posvećen stbilnosti u regionu, održivom razvoju i ekonomskom napretku, počeo je danas poslije podne na Bledu.

Dvodnevni skup pod nazivom “Izvori /ne/stabilnosti" ((Re)Sources of (in)Stability) okupio je ove godine veliki broj visokih zvaničnika iz EU, sa Zapadnog Balkana, Turske, SAD i međunarodnih organizacija, ali će nesumnjiva zvijezda skupa biti funkcioner Stejt departmenta Metju Palmer, prije svega zbog činjenice da je upravo imenovan za specijalnog izvestioca Sjedinjenih Država za Balkan.

Domaćin skupa, ministar spoljnih poslova Slovenije Miro Cerar poručio je da novi izabrani EU lideri treba da pokažu odgovornost i suoče se sa izazovima, a u to, kako je rekao, uključiti i zemlje kandidate za članstvo u Uniji.

On je istakao da je proširenje EU na Balkan uvijek bilo u centru pažnje Slovenije i Foruma, i založio se, zbog bezbjednosti, za što skorije proširenje.

Međutim, Cerar je ukazao da će zahtjevi za sprovođenjem reformi u zemljama kandidatima biti veći nego ikada.

"EU treba da se drži svojih obećanja, i, ako se to ne desi, onda ćemo biti odgovorni za gubljenje regiona. Drugi akteri i igrači su više nego spremni da popune rupe. Balkan je geostratešku prostor u kojem EU ne smije da izgubi", poručio je Cerar.

Kako je rekao, Slovenija je pokrećući BSF željela da stvori nešto vrijedno ne samo za sebe samu, već za cijeli svijet.

U današnjem, povezanom svijetu, postoji mnogo načina za pružanje doprinosa svijetu, ukazao je Cerar i istakao da ideja održivog razvoja stoji iza BSF, podržana od svih, ali smo daleko od primjene u praksi.

Primjena je, kaže, vezana za troškove, a postavlja se pitanje da li smo spremni da platimo te trosksove. Takođe, ukazao je klimatske promjene sve pogađaju i zato je važno da preuzmemo odgovornost i pređemo sa riječi na djelo.

"Imamo toliko sporazuma i dogovora od Kjota do Pariza i sada treba da se primene dogovori. Zato na ovogodišnjem Forumu nećemo samo razgovarati o tome da treba da se primene strategije već šta tačno treba da se preduzme", rekao je Cerar.

Pozdravljajući učesnike i zahvaljujući im se na prisustvu, generalni sekretar BSF-a Peter Grk rekao je da su se organizatori, kada su razmišljali o učesnicima, zapitali kada smo prestali da brinemo o sebi i blagostanju i počeli da trgujemo dugoročnim ciljevima zarad kratkoročnih.

"Danas, kada planeta gori, kada demokratije slabe, moramo da brinemo o budućnosti", podvukao je Grk i dodao da to nije samo briga za očuvanje šuma, planete, već nas samih.

Premijer Slovenije Marjan Šarec najavio je danas da će proširenje EU na Zapadni Balkan biti prioritet predsjedavanja njegove zemlje EU tokom druge polovine 2021. godine.

Šarec je, na otvaranju Strateškog foruma na Bledu, kazao da prijem zemalja kandidata sa Zapadnog Balkana treba da se desi kada se ispune uslovi, i dodao da priče o budućnosti Unije ne smiju da u drugi plan stave temu proširenja.

"Zapadni Balkan je Evropa i neće biti potpune konsolidacije Evrope bez tog regiona", podvukao je on.

Šarec je naglasio potrebu za suočavanjem sa ključnim izazovima, za šta je potrebna globalna saradnja i mjere.

Rekao je da je ove godine tema Foruma "izvor (ne)stabilnosti", i naglasio da se mora spoznati da je sve manje vremena za preduzimanje pozitivnih akcija, koje su potrebne zbog budućih generacija.

"Uvjeren sam da su stabilnost i bezbjednosti povezaniji nego ikada sa održivosću", naglasio je on, dodajući da lideri i političari snosne najveću odgovornost i moraju biti svjesni da odluke koje donose određuju nacionalnu i globalnu politiku.

Ukazao je da su hitno potrebne mjere protiv klimatskih promjena i u borbi protiv terorizma.

S tim u vezi je podvukao značaj multilateralizma, dodajući da polarizujuće politike ne mogu biti održive i da unilateralizam ne može dati odgovore.

Svijet je danas, kako kaže, različit od onog jučerašnjeg, a biće sutrašnji će biti drugačiji od aktuelnog, zbog čega je neophodno da se mijenjamo i nastavimo da dijelimo zajedničke vrijednosti, prije svega demokratiju, i da moramo da implementiramo obaveze, primjenjujemo vladavinu prava, medijske slobode.

Naglasio je da se ne treba plašiti novina, podsećajući da ove godine slavimo 600 godina od rođenja Leonarda Davinčija i 50 godina od sletanja na mesec.

"Digitalizacija i robotika, kao i veštačka inteligencija donose mnoge izazove i mogućnosti", kazao je Šarec.

Izrazio je spremnsot Slovenije da učestvuje u diskusijama o budućnosti EU, koje, kako je naglasio, mora biti održiva.

"Ljudi moraju biti u centru naših aktivnosti. Očekujem u narednom periodu da će EU biti sposobna da donese inkluzivne i socijalne promene. Slovenija je spremna da učestvuje u tome“, kazao je on.

BiH na skupu predstavlja ministar spoljnjih poslova Igor Crnadak.

Crnadak će učestvovati u panel diskusiji na temu Zapadni Balkan - europeizacija, demokratizacija, zajednička odgovornost.

Na marginama 14. bledskog strateškog foruma Crnadak će održati sastanak sa zamjenikom pomoćnika Palmerom.

Među učesnicima Foruma najavljeni su ministar spoljnih poslova Španije i budući visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbjednost EU Žozep Borel, kao i ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu.

O održivosti govoriće direktor Centra za održivi razvoj iz SAD Džefri Saks, o stanju ljudskih prava izlagaće visoki komesar UN za ljudska prava Mišel Bašele-Jeria, a zbog aktuelne situacije u svijetu veliku pažnju privućiće zasigurno panel posvećen klimatskim promjenama na kojem će uvodničar biti ministar spoljnih poslova Finske Peka Havisto.

Dvodnevna konferecija završiće se panelom koji će okupiti šefove diplomatija regiona, koji će diskutovati, uz učesće Palmera, o evropeizaciji, demokratizaciji i odgovornosti Zapadnog Balkana.

Pored glavnog konferencijskog programa biće održan i Strateški forum za mlade, pod nazivom "Mladi kao (budući) resurs", na kojem će mladi koji prisustvuju Forumu pokušati da dokažu da je mladost vrijedan resurs na više načina.

Ovogodišnji Strateški forum okupiće i poslovnu zajednicu na posebnom Biznis forumu, koji je posvećen pitanjima kako pobijediti u okruženju stalnih promjena, klimatsko-neutralne pametne ekonomije i međunarodnog turizma koji eksponencijalno raste.

The @BledSlovenia bell rings for the #planet! Only through diversity of thoughts can we arrive at comprehensive and viable solutions. Welcome to #Slovenia, where discussion and debate are valued, and different opinions are shared and cherished. #BSF2019 pic.twitter.com/wWrjs4W6zn