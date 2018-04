Cerar: Slovenija 'bila primorana' na pravne poteze prema Hrvatskoj

BRDO KOD KRANJA - Slovenački premijer, Miro Cerar, domaćin današnjeg sastanka na vrhu Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP), izjavio je povodom odnosa sa Hrvatskom da će njegova vlada nastaviti sa započetim pravnim procesima u vezi spora oko arbitraže i hrvatskih štediša u nekadašnjoj Ljubljanskoj banci, ali da je "otvorena za dijalog kad on ima smisla".

Hina podsjeća da na sastanku SEECP učestvuje i hrvatski premijer Andrej Plenković.

"Slovenija je uvijek otvorena za dijalog kad je to moguće i kad ima smisla i to će se nastaviti, ali nećemo popustiti kada se radi o našim pravnim interesima", kazao je Cerar na konferenciji za novinare u pauzi susreta na vrhu i pred svečani ručak priređen za učesnike sastanka.

Hina prenosi da je po riječima Cerara, Slovenija "bila primorana" na pravne poteze jer Hrvatska na njena ranija upozorenja "nije reagovala", pa će se ti postupci, kako je najavio, i nastaviti, osim ako Hrvatska u međuvremenu ne pristane na primjenu arbitraže i ne promijeni stajalište o tužbama protiv Ljubljanske banke zbog tzv. prenesene štednje pred hrvatskim sudovima.

Navodi se da je, odgovarajući na pitanje novinara kako to da nije došlo do bilateralnog sastanka s hrvatskim premijerom Plenkovićem, u situaciji kad među državama postoje otvorena pitanja poput arbitraže i devizne štednje hrvatskih građana u Ljubljanskoj banci, Cerar kazao da je s Plenkovićem razmijenio nekoliko riječi, ali da nije bilo prilike za temeljitiji razgovor o problematičnim pitanjima.

On je, govoreći o sadržaju današnje rasprave na samitu, rekao da Slovenija podržava proces širenja EU unije na države zapadnog Balkana i pruža im pomoć u tom procesu, a da na potrebu širenja na te države upozorava i druge članice EU, takođe se zauzimajući i za uključivanja država iz regiona, koje to žele, u NATO jer to shvata kao proces obezbjeđivanja stabilnosti regiona.