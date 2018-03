Cerar: Tužićićemo Hrvatsku, bez ulaska u EU s graničnim sporovima

LJUBLJANA - Slovenija će ovih dana protiv Hrvatske da pokrene pravne postupke, najprije pred Evropskom komisijom, a onda i pred sudom EU, izjavio je premijer Miro Cerar i istakao da region zapadnog Balkana treba da uđe u EU, pod uslovom da kandidati ispune uslove, uključujući granične sporove, prije ulaska.

On je to kazao u intervjuu za bečki Standard, odgovarajući na pitanje da li Srbija treba prije ulaska u EU da prizna Kosovo, budući da je to, kako je list ocijenio, "najteže granično pitanje u regionu", prenosi Hina.

"Kad se radi o graničnim pitanjima, zemlje koje ne mogu postići političko rješenje trebale bi da prihvate ''naš model'' i probleme riješe arbitražom jer bi drugi načini rješenja konflikta bili opasni", rekao je Cerar.

Dodao je da Hrvatska neprihvatanjem presude arbitražnog suda šalje pogrešnu poruku zemljama zapadnog Balkana na njihovom putu u EU.

"Hrvatska sada šalje vrlo loš signal regionu, ali i EU", kazao je Cerar i dodao da je hrvatskog premijera Andreja Plenkovića pokušao da uvjeri da je implementacija arbitražne presude jedino rješenje, ali da u tome nije uspio.

Prema njegovim riječima, zbog toga će Slovenija ovih dana protiv Hrvatske da pokrene pravne postupke, najprije pred Evropskom komisijom, a onda i pred sudom EU, posebno ako na pismo, koje ovih dana iz Ljubljane odlazi u Brisel, Komisija ne bude reagovala u skladu sa očekivanjima.

"Ne mogu da zamislim da Hrvatska ili bilo koja država bude u Šengenskoj zoni, a da prije toga njene granice ne budu definisane", kazao je Cerar i dodao da Hrvatska danas ne bi bila ni u EU da nije pristala na arbitražu sa Slovenijom, a sada odbacuje arbitražnu presudu.

"Primjer Hrvatske pokazuje šta se događa kad neka država ne prihvata EU standarde. Sada imamo to da su dvije države članice u sporu čije se posledice ne mogu predvidjeti", kazao je Cerar i istakao da sva otvorena pitanja treba rješavati tako da poslije toga u EU ne nastanu problemi.