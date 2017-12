Cerar i Plenković nisu "približili stajališta", sporna arbitraža

ZAGREB - Dugo očekivani susret hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i slovenačkog premijera Mire Cerara nakon odluke o arbitraži održan je u Banskim dvorima, a Plenković je na početku kazao da Hrvatsku i Sloveniju mnogo toga povezuje te da dva naroda nikad kroz istoriju nisu imala nikakvog sukoba.

On je dodao da su razgovarali o nizu tema, privredi, položaju manjina, pitanju granice koje je za Hrvatsku otvoreno pitanje.

''Postojali su razni načini i pokušaji da se o pitanju granice postigne dogovor. Zadnji takav pokušaj bio je 2009. kroz sporazum o arbitraži, iz kojega je Hrvatska izašla 2015. godine iz razloga koji su poznati. Za Hrvatsku je pitanje granice na stolu, želimo ga riješiti. Činjenica je i da ta arbitražna odluka, koja za Republiku Hrvatsku nije obvezujuća, poštuje načelo katastarske granice u velikoj mjeri'', rekao je Plenković.

"Hrvatska je Sloveniji sugerirala jedan pravni okvir koji bi mogao biti temelj za postizanje dogovora o granici na kopnu i na moru. Smatram da postoji visok stupanj usuglašenosti o onome kako bi granica trebala izgledati. Mi želimo da dijalog koji smo vodili danas,a i proteklih nekoliko mjeseci, nastavimo'', kazao je hrvatski premijer.

Cerar je rekao da Slovenija poštuje arbitražnu odluku i da je ona obavezujuća za obje države.

"Slovenija jedini mogući put vidi u tome da se poštuje arbitražna odluka i da je zajedno implementiramo tamo gdje je potrebna suradnja. Arbitražna odluka je nedjeljiva cjelina i moramo je poštovati. Ima dvije različite dimenzije, jedna je na moru, gdje je Arbitražni sud potegnuo vrlo jasnu liniju. A potpuno je drugačija situacija na kopnenom dijelu granice, gdje je potrebno oblikovati zajedničku mještovitu komisiju koja će provesti markaciju granične linije. Postoji prostor za manje međusobne prilagodbe, koje ćemo primijeniti u sklopu te arbitražne odluke", rekao je Cerar.

On je dodao da Slovenija neće poticati incidente ni na moru ni na kopnu.

"Važno je da se normalno sporazumijevamo, da postoje kontakti između opština i da države dobro funkcionišu. Slovenija neće poticati incidente čak ni nakon isteka roka za sprovođenje arbitraže. Ostajemo otvoreni za dijalog, kako bismo tražili i postigli sporazum o sprovođenju arbitražne odluke", rekao je Cerar.

Na to se nadovezao Plenković koji je rekao da se Hrvatska ne osjeća "vezanom niti se smatra vezanom".

"Znate dobro koji su bili razlozi i zašto je Hrvatska u ljeto 2015. formalno izašla iz toga sporazuma. To su činjenice. Ono što je važno, da kroz dijalog, razgovor i razumijevanje pozicija i Slovenije i Hrvatske mislim da se možemo približiti konačnom rješenju pitanja granice i to je temeljno sadržajno načelo poruke koju je Vlada Republike Hrvatske danas uputila Sloveniji i koju sam ja prenio kolegi Ceraru i smatram da bi bilo dobro i za naše međusobne odnose da se u određenoj mjeri fleksibiliziraju stajališta", rekao je Plenković.

Potom je dodao da je potreban dijalog kako bi se "približile pozicije dvije države".

"Da bismo se približili s te dvije pozicije, moramo razgovarati i razumjeti koji su elementi koji nas dijele. Kad uđemo u supstancu, puno je više onih dijelova koji nas povezuju, ne samo po pitanju granice i s te strane sam duboko uvjeren da jedino dijalogom možemo riješiti ovo pitanje", rekao je Plenković, dodavši da će se pokrenuti obnova dva mosta na graničnim prelazima i da je to poruka da su obje strane spremne na rješavanje pitanja.

''Poruka je da su ova pitanja koja nas dijele u percepciji puno veća nego u stvarnosti. Zato mi je drago da je u ovih 6 mjeseci hrvatska javnost vrlo zrelo pristupila ovoj temi. Puno zrelije nego u mnogim fazama u zadnjih 25 godina i u toj fazi želimo pristupiti dijalogu. Naša je poruka da granica mora biti određena na taj način da je mogu prihvatiti dvije zemlje i da je mogu s većinom potvrditi oba parlamenta'', rekao je Plenković.

Cerar je ponovio da je Slovenija potpuno spremna za sprovođenje arbitražne odluke.

"Idućih dana, a posebno iduće godine, pristupiće sprovođenju u onim dijelovima koje može učiniti sama, a ondje gdje je potrebno postići dogovor s Hrvatskom imaćemo dijalog", rekao je Cerar.

Cerar je istakao zadovoljstvo što je konačno razgovarao sa hrvatskim premijerom, ali i istakao da "nisu približili stajališta".

"Za razliku od kolege Andreja, smatram da je važnost arbitražne odluke jako velika. To je ključno pitanje odnosa između dviju država i opterećuje ih od samog osamostaljenja, od devedesete i zato je važno da ga riješimo i dobijemo povjerenje između država. Vjerujem da samo sprovođenje arbitražne odluke može dovesti do toga da će dvije države sarađivati da riješe to pitanje. Vidimo da se granična pitanja pojavljuju i u regiji zapadnog Balkana, zato je u redu da dvije članice Evropske unije poštuju i pokažu kako se takva pitanja mogu riješiti", rekao je Cerar.

