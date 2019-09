Česi protiv Kosova htjeli podignuti dron s parolom "Kosovo je srpsko"

PRIŠTINA - Uhapšeno je osam državljana Češke koji su namjeravali da danas na utakmici Kosovo-Češka podignu dron s parolom "Kosovo je srpsko".

Češki navijači spremili su dron sa zastavom "Kosovo je srpsko", uoči utakmice Kosovo - Češka na stadionu "Fadilj Vokri"!

Selekcija tzv. Kosova domaćin je u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. u subotu u 15 časova, a mjere pretresa bile su rigorozne za gostujuće navijače.

Poznato je da češki ultrasi pružaju veliku podršku Srbiji i veoma često se na češkim tribinama kače transparenti "Kosovo je Srbija", ovaj put su željeli da prirede predstavu sa dronom, koji bi nosio zastavu "Kosovo je srpsko".

#Kosovo police found tonight a drone w/ flag “Kosovo is Serbia” at #Czech football far-right hooligans who came to attend tomorrow’s #KosCze match. Atmosphere has been so positive at Fadil Vokrri stadium last years, I’m bringing my 5year old. #Dardanians have only love to give. pic.twitter.com/0FjZra3KDi