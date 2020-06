Cijelo selo glasalo za Vučića

Lista Srpske napredne stranke "Aleksandar Vučić - Za našu decu" u opštini Žagubica ubijedljivo je pobijedila sa osvojenih preko osamdeset odsto glasova birača.

Rekord je postavljen u selu Breznica u kome je procenat stoprocentan.

Kompletno biračko tijelo u selu Breznica kod Žagubice glasalo je za listu "Aleksandar Vučić - Za našu decu".

"Zato što je najbolji i mi njega volimo i svi smo glasali za njega, da dobijemo nešto", objašnjava svoju izbornu odluku Vesna Paunović, mještanka Breznice.

Njen komšija Dragiša Atanacković kaže da je narod stvarno prezadovoljan što su prije izbora urađeni putevi.

Od 124 upisana birača na jedino glasačko mjesto u Breznici, izašlo je njih 94. Svi su zaokružili broj jedan na glasačkom listiću i upisali se u istoriju višestranačja u Srbiji.

"Nikad nije bila opozicija, Breznica je uvek išla u korak sa trendom, tako da ne postoji opozicija", ističe mještanin Ljubomir Trujić.

Na prethodnim izborima rekord su postigla sela Sige i Bliznak sa 98 posto podrške vladajućoj stranci. Ovog puta su podbacili sa "samo" 95 posto.

Stoprocentna podrška koju su u Breznici dobili, za žagubičku vlast nije iznenađenje.

"Opština je razuđena, devastirana ali non stop smo na terenu sa tim ljudima, pomažemo koliko god je to u našoj mogućnosti i evo, to se na kraju isplati, vidi se po rezultatu na izborima", kaže zamenik predsednika opštine Žagubiva Predrag Ivković.

Breznica je malo selo ušuškano u Homoljskim planinama. Mnogi Brezničani su u inostranstvu. Oni, koji su ostali, očekuju da se njihov glas uvaži.

"Očekujem neku pomoć za poljoprivredu, neku malu pomoć što se tiče kredita, pošto planiram ozbiljno da se time bavim, planiram neku manju farmu da otvorim", priča stanovnik Breznice Aleksandar Nikolić.

Između dva izborna ciklusa, Breznička škola ostala je bez đaka. Ipak, Brezničani se nadaju da ova učionica neće ostati samo biračko mjesto.

"Verovatno ne može odmah sutra da bude bolje. Možda će da bude bolje za deset godina, za moju decu", nada se mještanin Dragan Stepanović.

(RTS)