Ćiro: Šta vas je briga gdje sam se cijepio?

Bivši selektor Ćiro Blažević u Zagrebu se vakcinisao protiv virusa korona, i to još polovinom januara. Primio je i drugu dozu vakcine.

Potvrdio je to u telefonskom razgovoru za Index, nakon što je nekim medijima juče rekao da se vakcinisao u Srbiji.

"Cijepio sam se u Zagrebu. Ali nije li dosta tog maltretiranja?", rekao je Ćiro.

Hrvatski portal je zanimalo gdje se vakcinisao u Zagrebu s obzirom na informaciju da je to bilo prije otprilike mjesec dana.

"A što te to zanima, sine? U ambulanti sam se cijepio", rekao je.

Na pitanje je li se cijepio u Klinici za infektivne bolesti rekao je da nije.

Kada su ga pitali može li onda reći gdje jeste, odgovorio je: "Kod Gige u šupi."

Na opasku da je stvar malo preozbiljna za zbijanje šala te da uopšte nije upitno da li je on u svojoj dobi trebalo da se cijepi, nego da je generalno pitanje imaju li svi ljudi najrizičnije dobi i zdravlja istu šansu za priroritetno vakcinisanje Ćiro je odgovorio: "Izmaltretiran sam, sine. Cijepe se svi, cijepio se i Peđa Grbin. On kritizira onu Alemku jer je mater cijepila, a kaže da se on cijepio prije nje. Ja sam došao sestri u ambulantu i rekao sam: Peđa Grbin se cijepio, cijepite odmah i mene".

Pitali su ga da li je imao vezu ili je samo došao i tražio vakcinu.

"Nikakvu vezu, ja sam svoja veza", odgovara Ćiro Blažević.

Na pitanje je li tačno da se cijepio još polovinom januara, rekao je da je to tačno.

"Dobro si to zaključio, sine. Već sam i zaboravio da sam se cijepio", rekao je. Kako portal podsjeća, do 18. januara vakcinisali su se samo zdravstveni radnici i ljudi u domovima.

Potvrdio je da je primio i drugu dozu.

Iznio je da su ga iz Vlade zvali da se vakciniše.

"Iz hrvatske vlade su me molili da se cijepim i da to napravim pred kamerama, ali nisam htio publicitet", rekao je Ćiro.

Iznervirao se i prekinuo razgovor

"Znači niste se cijepili u organizaciji Vlade, nego ste se sami snašli?", pitali su ga.

"Ma kako snašao, što bi se snašao", odgovorio je iziritirano Miroslav Ćiro Blažević.

"Sad mi je žao da sam se cijepio, pravimo od muhe međeda", rekao je.

Na pitanje zašto ne želi reći gdje se tačno vakcinisao ako je sve bilo tako kako je rekao, počeo se derati. "A što je to tebi važno? Što je to tebe briga?", rekao je Ćiro i prekinuo vezu.