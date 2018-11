Čitaku u SB UN traži podršku za članstvo Kosova u Interpolu

NJUJORK - Kosovska ambasadorka u SAD Vljora Čitaku pozvala je danas međunarodnu zajednicu da podrži članstvo Kosova u Interpolu tvrdeći da oni koji opstruiraju prijem Prištine indirektno pomažu organizovanom kriminalu.

"Ne može se očekivati da se Kosovo efikasno bori protiv međunarodnog kriminala ako nije član Interpola, Kosovo ne može i ne treba da bude crna rupa u Evropi", rekla je ona na sednici Savjeta bezbjednosti UN o situaciji na Kosovu.

Čitaku tvrdi da kosovska policija ispunjava sve kriterijume da postane kredibilan partner u borbi protiv međunarodnog kriminala,

"Očigledno je da od držanja Kosova van Interpola korist imaju samo kriminalci, narkokarteli i teroristi. Zapitajte se da li želite da budete na toj listi?", kaže Čitaku.

Isti princip, dodala je, važi i za uspostavljanje kosovskih oružanih snaga. Kosovo, tvrdi, ne pravi vojsku da bi prijetilo ili napalo nekog, već mijenja mandat bezbjednosnih snaga da bi, kako kaže, "one mogle da daju doprinos regionalnoj i globalnoj bezbjednosti u punom obimu".

"Niko sem građana Kosova nema pravo veta na uspostavljanje kosovske vojske. To je pitanje suverene odluke koju će Kosovo donijeti uskoro. To nije nešto o čemu ćemo ikad razgovarati sa Srbijom, i to nije suprotna rezoluciji 1244", rekla je Čitaku.

Ponovila je kao i na ranijim sednicama optužbe na račun Srbije, a optužila je i Beograd za neispunjavanje svojih obaveza iz Briselskog sporazuma

Prema njenim riječima, Srbija krši CEFTA sprazum dampingom svojih proizvoda zbog čega je, navodi, uvođenje 10 procenta poreza od strane Prištine bilo neizbježno, ekonomski i politička razumna mjera.

Dodala je da je dijalog sa Beogradom jedini put napred, ali da on nije o pravu Kosova na postojanje, već isključivo o "pomirenju i uzajamnom priznanju".

Ona je takođe pozvala Savjet bezbjednosti da prorijedi sjednice navodeći da resursi UN mogu bolje da se iskoriste.

Čitaku je takođe zahvalila karipskim zemljama koje su, kako je navela, ponovo potvrdile podršku Kosovu.