Član Savjeta roditelja "Ribnikara": Nije me iznenadio nalaz inspekcije

BEOGRAD - Član Savjeta roditelja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" Mina Zirojević izjavila je danas za Tanjug da je nije iznenadio inspekcijski nalaz kojim je utvrđeno da u ovoj školi nije bilo vršnjačkog nasilja prema dječaku koji je počinio masovno ubistvo.

„Ja sam to znala i to sam rekla odmah, prvog dana. Nalaz inspekcije me nije iznenadio ali sam zahvalna što se sa njim izašlo i to brzo, jer su deca u međuvremenu, od 3. maja, kada se tragedija dogodila bila pod stigmom da su u stvari svi oni zločinci i glavni krivci za ono što se desilo, a nisu. To znamo svi mi koji smo u školi, znamo šta se tamo dešava i kakva su to deca", rekla je ona.

Na opasku da je dječak ipak mijenjao smjenu i odjeljenje, iznijela lični stav da je to uradio sa željom da pređe u što bolje bilingvalno odjeljenje. Kada je riječ o ideji da u Beograd dođu i oko izgradnje memorijalnog centra u ovoj školi pomognu norveške arhitekte koje su projektovale i memorijalni centar u Norveškoj gdje je počinjeno masovno ubistvo, Zirojević je rekla da roditelji nemaju ništa protiv ideje o pomoći jer žele da se centar napravi na adekvatan način i da se održi sjećanje na žrtve tragedije.

"U početku mi je bio iznenađujući stav dela ljudi u Savetu roditelja da smo se mi sami izborili. To je tačno i bilo je tako, u smislu da su došli naši psiholozi, pedagozi, lekari i ostali stručnjaci, ali nemamo ništa protiv pomoći oko osmišljavanja memorijalnog centra", istakla je Zirojević.

Navela je da Savjet roditelja pomaže u rješavanju problema koje je tragedija proizvela, ali da je ipak najvažnije mišljenje roditelja koji su izgubili djecu i cijelog odjeljenje VII2, jer je njihova trauma najveća, te da bi oni trebalo da odrede kako će memorijalni centar biti urađen.

Zirojević je istakla i da je tačno da su pojedinačni stavovi nekih roditelja predstavljani kao stav svih, ali da nije lako da svi roditelji budu složni i da se ispoštuje mišljenje svakoga od njih, kada u školi ima 1.100 učenika i duplo više roditelja.

"Roditelji su različiti, neki su tihi u iznošenju svojih stavova a postoji i ona glasna manjina. Sastanci Saveta roditelja su nekada veoma dugo trajali i glasnija manjina je išla i u svoje ime predstavljala mišljenje većine", rekla je ona.

Odgovarajući na pitanje da li je izvjesno da đaci ne žele da pređu u školu "Sveti Sava", navela je da bi ova škola mogla da se koristi samo u popodnevnoj smjeni, i da za svih 1.100 đaka iz OŠ "Vladislav Ribnikar" nema mjesta.