Coca-Cola: Ako imate ove proizvode, javite nam se

ZAGREB - Coca-Cola u Hrvatskoj privremeno povlači određene proizvode sa tržišta.

Iako, kako se navode iz firme, interna analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima, odlučeno je kako će doći do povlačenja do završetka službene istrage. Riječ je o jednoj seriji Coca-Cola Original Taste te dvije ograničene serije Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate.

"Privremeno povlačimo jednu seriju Coca-Cola Original Taste 500 ml u plastičnoj ambalaži (PET) s tržišta prema Usmenom rješenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske, serija proizvoda Coca-Coca Original Taste, gaziranog bezalkoholnog pića, 500 ml PET proizvedenog 11. listopada 2023. s rokom trajanja do 11. travnja 2024. Iako naša interna analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima, također smo donijeli odluku o privremenom povlačenju dvije ograničene serije Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml u staklenoj ambalaži do završetka službene istrage. Riječ je o serijama proizvedenim 27. svibnja 2023. (s rokom trajanja do veljače 2024.) i 22. lipnja 2023. (s rokom trajanja do ožujka 2024.)", saopšteno je.

Takođe, Coca-Cola napominje kako nastavlja sarađivati s nadležnim tijelima i pewduzimati konkretne aktivnosti kako bi zaštitila svoje potrošače. Firma je potrošačima kazala i kako im se mogu javiti ako imaju proizvode sa spomenutim datumima proizvodnje.

"Ukoliko imate proizvod s navedenim datumima proizvodnje ljubazno vas molimo da kontaktirate naš Centar za potrošače putem e-mail adrese [email protected] ili pozivom na 0800 0455", ističe se u saopštenju. Prethodno, Sanitarna inspekcija je Coca-Coli zabranila prodaju i naredila povlačenje sumnjivih proizvoda

