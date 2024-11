Čopor pasa ubio stado ovaca u srpskom selu

​ISAKOVO - Trogodišnju djevojčicu i njenu sedmogodišnju sestru prošle godine je u selu Isakovo kod Ćuprije napao čopor pasa. Kako je tada njen otac, Dušan Jonić ispričao, sa psima su imali problema mjesecima, a mještani su samo čekali da nekog napadnu. Drži ih komšinica, i to ne jednog, ne dva, već čitavih 50 pasa, a kako Dušan tvrdi nesaradljiva je. I danas, nakon što su njegove kćerke trajno istraumirane, problem sa psima nije riješen, a ovoga puta ubili su cijelo stado ovaca.

"Pokušavao sam da se žalim svim institucijama, zoohigijeni, policiji... Ta žena ima 50 pasa u dvorištu koje nije ograđeno. Oni izlaze napolje, dolaze u moju kuću. Pre dve nedelje ubili su mi jarca i kozu", počinje Dušan priču.

Prije dva dana, u dvorištu Dušanove rođake došlo je do masakra. Psi su ubili cijelo stado ovaca i ostavili osakaćene životinje svuda po dvorištu.

"Zvala me je plačući i vikala: 'Ubili su mi sve ovce!'. Ja sam došao kod nje, kad ono masakr. Neke su bile žive sa iskidanim nogama, neke mrtve. Psi su ušli u ograđen prostor za ovce i poubijali ih. Čim sam stigao zvali smo policiju, zoohigijenu, veterinare... Nijednu nisu mogli da spasu", navodi Dušan.

Kako dodaje, kada je dolazio kod rođake pse je zatekao na putu koji vodi kroz šumu, od njegove, do njene kuće.

"Dešava se da po 20 njih izađe na ulicu, deca su mi prestravljena, kad ih sretnemo krenu da vrište i beže. Godinu dana zovem policiju i niko ništa. Šinteri nisu reagovali. Čak je i predsednik opštine dolazio da priča sa vlasnicom pasa, ali ništa. Ja sam nekoliko puta pokušavao, ali je potpuno nesaradljiva. Čak i kada su mi napali dete niko nije reagovao", pojašnjava on.

Podsjetimo, Dušanova kćerka napadnuta je prošlog avgusta, dok se šetala sa starijom sestrom i bakom seoskim putem.

"Naša kuća je na kraju puta, to je deo sela koji se zove Ćimare. Odjednom su se pred njima našla četiri psa koja su izašla iz komšinicinog dvorišta. Počeli su da laju i krenuli su na decu, koja su u strahu krenula da beže, pa je moja tašta zgrabila neki štap i zamahivala ka njima da ih rastera. Moja trogodišnja kćerkica je pala prilikom bežanja i povredila glavu. Srećom, u tom trenutku supruga i ja smo nailazili kolima, a kada sam video šta se dešava počeo sam da trubim da bi ih oterao, pa su pobegli. Inače, ko zna šta je moglo da se desi", priča Dušan.

Da problem nije od juče svjedoče snimci i slike koji su nastali u danima prije incidenta, a gdje se vide psi koji idu u čoporu ulicom.

"Uvek ih ima oko četiri, pet u grupi. Napadaju prolaznike, laju. Meni su naskakali na automobil i izgrebali ga, ali to je najmanji problem. Pokušao sam da razgovaram sa komšinicom, da nekako to reši. Poslao sam joj poruku, nije mi odgovorila. Išao sam i do kuće, ali na kapiji je bilo pasa i iskreno se nisam usudio da uđem. Kada sam, prolazeći autom video da je na ulici, trubio sam da se zaustavi da razgovaramo, nije to učinila", ispričao je nakon incidenta.

Prema njegovim riječima, čuo je od komšija da ta žena hoće da otvori azil, ali joj fali uslova, papirologije. Ipak, kako kaže, to nije izgovor da se ugrožavaju ni ljudi, ali ni te životinje.

"Razumem ja sve, nemam ništa protiv pasa, smatram da ne treba da budu prepušteni ulici, ali ipak ne može ni ovako da se radi. Mi smo povratnici iz inostranstva, došli smo iz Švajcarske gde smo živeli i radili kako bi nam deca ovde pohađala školu. Ne želimo da strahujemo kada treba da ih pustimo na ulicu da se igraju ili u školu", iskren je Dušan.

Iz JP "Zoohigijena Ćuprija" su izrazili žaljenje zbog događaja kada je trogodišnja kćerka Dušana Jonića zadobila povrede, te naveli da su uradili sve što je u njihovoj nadležnosti.

"Po ovom slučaju postupaju nadležne inspekcijske službe a naša služba će ukoliko je potrebno po nalogu, rešenju ili zahtevu inspekcijskih organa izaći na asistenciju i eventualno sprovesti naložene mere određene od strane nadležnih službi", navedeno je u odgovoru ovog javnog preduzeća, prenosi "Telegraf".

