Čovjek koji je našao Moniku: "Rekao je da ima pištolj i pobegao"

Emil Živić, Nišlija u čijoj kući je pronađena Monika Karimanović (12) sasvim slučajno je svratio u ovaj objekat na selu da ga obiđe.

Kada je došao do suterena neka sumnja ga je natjerala da se popne na sprat, a ispostavilo se da je gore Ninoslav Jovanović, Malčanski berberin, koji je oteo djevojčicu.

Pred njegovim i očima njegovog sina Malčanski berberin je skočio kroz prozor na terasu, sa terase preko gelendera u dvorište i nastavio da bježi. Viknuli su "pištolj" iako ga nisu imali, ali je ovaj rekao "i ja imam pištolj" i dao se u bijeg.

"To je put Niš-Oreovac prolazi se kroz Pasjaču. Kada smo se vraćali iz Oreovca rekoh čekaj da svratim u kuću da vidim šta je i kako je. Nisam ni u šta posumnjao, a dole ima suteren. Međutim, vrata su odškrinuta, a pošto je jezičak labav pomislio sam da je od vetra. Zatvorim to i učini mi se kao da čujem da ima nekog na spratu. Rekoh čekaj da vidim i sprat kad pogledam, prozor dvokrilni odškrinut. Čujem da neko hoda, a nisam posumnjao da je on. Pitam ima li koga, ima li koga niko se ne javlja", prića Živić.

On kaže da je onda njegov sin vidio da se zavjesa pomijera, pa su se dogovorili da se podijele, jedan da motri na dvorište, a drugi na stepenice.

"On je u tom trenutku iskočio kroz prozor na terasu, sa terase preko gelendera, preko placa i dade se u beg. Rekao sam sinu da da ponese pištolj koji nismo imali. Sin je trčao za njim, a tad je ovaj uzviknuo imam i ja pištolj. Tad je sin stao, a ja sam nastavio za njim da trčim", ispričao je Nišlija, prenosi portal "Telegraf.rs".