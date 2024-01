Čovjek sa dva imena osuđen i u Hrvatskoj i u Srbiji

BEOGRAD - Ivana Husnika, alijas Ivicu Atanasijevića /63/, pretresno vijeće Županijskog suda u Osijeku u obnovljenom postupku ponovo je proglasilo krivim za ratni zločin nad civilima i osudilo ga na sedam godina zatvora, saopšteno je iz Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas".

U "Veritasu" su naveli da je Husnika, koji je rodom iz Vukovara sa posljednjim prebivalištem u Krušedolu, Srbija izručila Hrvatskoj u julu 2022. godine nakon sprovedenog eskradicionog postupka.

Kako su objasnili u "Veritasu", Husnik je izručen na osnovu molbe Ministarstva pravosuđa Hrvatske od 12. aprila 2017. godine radi izdržavanja kazne zatvora od osam godina, koja mu je izrečena presudom Županijskog suda u Osijeku od 4. novembra 1997. godine.

Tom presudom Ivan Husnik, njegov brat Mišel Husnik, Živojin Crnogorac, Kasim Hekić, Sava Radović i Svetislav Radović u odsustvu su proglašeni krivim, jer su, kako se navodi u presudi, u aprilu 1992. godine kao pripadnici vojnih formacija JNA u Vukovaru u više navrata pod prijetnjom silovali žensku osobu, te su pravosnažno osuđeni na kazne zatvora od osam do 14 godina.

"Kasimu Hekiću, Mišelu Husniku i Živojinu Crnogorcu obnovljen je postupak u prisustvu pred Županijskim sudom u Vukovaru, koji je presudom iz 2002. godine protiv Crnogorca obustavio postupak zbog greške u identitetu", navodi se u saopštenju "Veritasa".

Mišela Husnika i Kasima Hekića sud je najprije oslobodio, a zatim ih na ponovljenom postupku u martu 2007. godine osudio na po sedam godina zatvora, a tu kaznu Vrhovni sud Hrvatske je promijenio i osudio ih na po 10 godina zatvora.

Mišel Husnik u februaru 2009. godine umro u zatvorskoj bolnici u Zagrebu za vrijeme izdržavanja kazne.

U "Veritasu" podsjećaju da je Ivan Husnik, pod imenom Ivica Atanasijević, u Srbiji pravosnažno osuđen i za ratni zločin na "Ovčari" na kaznu zatvora od 15 godina, koju je izdržavao u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici.

"On je, i pod jednim i pod drugim imenom, od 2008. do 2016. godine MUP-u Srbije podnosio zahtjeve za sticanje državljanstva Srbije, ali je rješenjem od 3. avgusta 2020. godine odbijen uz obrazloženje da je Ministarstvo ocijenilo da postoje bezbjedenosni razlozi od interesa za Srbiju zbog kojih njegov zahtjev treba odbiti", ukazali su u "Veritasu".

Protiv ovog rješenja Husnik je 28. septembra 2020. godine podnio tužbu Upravnom sudu Srbije u Beogradu, u kojoj je predložio da se to rješenje MUP-a poništi, navodeći da ispunjava sve zakonske uslove za dobijanje državljanstva Srbije.

"On je naveo da je pripadnik srpskog naroda, da je punoljetan i da mu nije oduzeta poslovna sposobnost i da je nakon okončanja rata u Hrvatskoj, u kojoj je rođen, izbjegao Srbiju. Dao je i pismenu izjavu da Srbiju smatra svojom državom, a bio je u braku sa S.D, sa kojom ima dvoje sada punoljetne djece i sve troje su državljani Srbije", naveli su u "Veritasu".

Iz ovog dokumentaciono-informacioni centra su napomenuli da je Husnik u tužbi naglasio da mu je majka rođena u Krušedolu 1931. godine, da je državljanka Srbije i da je srpske nacionalnosti, ali da o ovoj tužbi nije odlučeno do njegovog izručenja i da, prema njihovim saznanjima, to nije riješeno ni do danas.

"Da je usvojen njegov zahtjev za sticanje državljanstva Srbije prije izručenja, Srbija ga, prema važećim domaćim propisima i međudržavnom ugovoru ne bi ni smjela izručiti Hrvatskoj", navode u "Veritasu", prenosi Srna.

